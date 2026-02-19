Esta semana se reportó una manifestación en Junín ante el hartazgo por la demora en la ejecución de la nueva Carretera Central. (Foto: Andina)
Esta semana se reportó una manifestación en Junín ante el hartazgo por la demora en la ejecución de la nueva Carretera Central. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, ante la demora por la construcción de la nueva Carretera Central, que viene enfrentando una .

Esto se produjo luego que el . Pero con el repentino cambio de gobierno, ¿qué posición se tomaría ahora?

Al ser consultado por los bloqueos recientes en la Carretera Central, el indicó que considera importante atender las demandas de las comunidades, por lo que incluso evaluaría un nuevo endeudamiento.

Habría que reunirme con los técnicos porque es una línea fundamental que tenemos que atender. Si no hay plata veremos algún crédito internacional, pero tenemos que trabajar ya porque los créditos suplementarios no son suficientes a veces”, comentó en RPP.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre vuelve al Gobierno: Petroperú, acuerdo fiscal y otros 8 temas que podrían dar un giro

Balcázar añadió que también se evaluaría “si puede haber gobierno a gobierno algún tipo de convenio que nos permita tener oportunidad de construirlo”.

En todo caso, indicó, al menos se buscaría dejar los contratos y convenios para que el nuevo gobierno que entrará en julio pueda trabajar con ello.

Sin embargo, no consideró que actualmente el proyecto ya se encuentra bajo un esquema G2G..

TE PUEDE INTERESAR

Nueva Carretera Central: ¿ruptura contractual o reconfiguración encubierta? 
Gobierno evalúa cambiar esquema para la Nueva Carretera Central
Nueva Carretera Central inició camino para evitar arbitraje: los “baches” del proyecto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.