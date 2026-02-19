Esta semana la población de Junín decidió iniciar un paro en Yauli - La Oroya, ante la demora por la construcción de la nueva Carretera Central, que viene enfrentando una controversia por la reciente resolución del contrato del Estado con el PMO francés que tenía a su cargo el proyecto.

Esto se produjo luego que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciara que haría una revisión de los proyectos ejecutados bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) por falta de recursos. Pero con el repentino cambio de gobierno, ¿qué posición se tomaría ahora?

Al ser consultado por los bloqueos recientes en la Carretera Central, el presidente interino José María Balcázar indicó que considera importante atender las demandas de las comunidades, por lo que incluso evaluaría un nuevo endeudamiento.

“Habría que reunirme con los técnicos porque es una línea fundamental que tenemos que atender. Si no hay plata veremos algún crédito internacional, pero tenemos que trabajar ya porque los créditos suplementarios no son suficientes a veces ”, comentó en RPP.

Balcázar añadió que también se evaluaría “si puede haber gobierno a gobierno algún tipo de convenio que nos permita tener oportunidad de construirlo”.

En todo caso, indicó, al menos se buscaría dejar los contratos y convenios para que el nuevo gobierno que entrará en julio pueda trabajar con ello.

Sin embargo, no consideró que actualmente el proyecto ya se encuentra bajo un esquema G2G. Previo al cambio de gobierno la aún titular del MEF, Denisse Miralles, indicó que en la primera semana de marzo se presentaría una solución integral para el proyecto, lo que podría implicar un modelo mixto al combinar el esquema G2G con Asociación Público Privada (APP).