El Gobierno evalúa modificar el esquema de ejecución de la Nueva Carretera Central, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, en medio de cuestionamientos a la empresa encargada de su gestión y de la presión sobre las finanzas públicas.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló a Gestión que el modelo actual podría cambiar, incluso hacia una Asociación Público-Privada (APP), aunque precisó que cualquier decisión deberá ser consensuada con Francia, país con el que existe un acuerdo de gobierno a gobierno para el desarrollo de la obra.

“Entendemos las expectativas de las regiones, pero la empresa que iba a gestionar el proyecto no es la más adecuada para una inversión de esa magnitud y que compromete el presupuesto de varias generaciones. Incluso ha sido sancionada por malos manejos”, indicó.

El jefe del Gabinete agregó que la presencia de dicha firma en varios proyectos obliga a replantear su participación.

“Está en evaluación, pero como existe un acuerdo de gobierno a gobierno, cualquier cambio debe ser consensuado con Francia”, afirmó.

La Nueva Carretera Central fue planteada como una obra pública financiada íntegramente por el Estado, con asistencia técnica de una oficina de gestión de proyectos francesa bajo un esquema de gobierno a gobierno.

El proyecto contempla una autopista moderna que conecte Lima con la sierra central mediante túneles y viaductos, con el objetivo de reducir tiempos de viaje y mejorar la competitividad logística del país.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió dejar sin efecto el contrato con la empresa que brindaba la asistencia técnica, tras cuestionamientos sobre su idoneidad, lo que abrió la puerta a revisar el modelo de ejecución.

Dado el alto costo de la obra y su impacto en el presupuesto público, el Gobierno analiza alternativas que permitan incorporar inversión privada y distribuir los riesgos del proyecto, entre ellas el esquema de APP.

La decisión final dependerá de la evaluación técnica y financiera, así como de las coordinaciones con el gobierno francés, en el marco del acuerdo vigente.