El túnel constará de dos túneles paralelos. Foto: PMO Vías.
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Gestión lo dio a conocer hace solo unos días: el Perú decidió resolver el contrato con el PMO francés que tenía a su cargo a la nueva Carretera Central (NCC), Vía Expresa Santa Rosa (VESR) y puente Santa Rosa. Si bien el memorándum de entendimiento con Francia -que dio lugar al acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G)- continúa, según ha reiterado Provías Nacional, aún hay preguntas alrededor de la resolución del acuerdo contractual, sobre todo: cómo quedarán los proyectos.

