Cabe recordar que, como contó este diario previamente, Provías Nacional ha insistido que lo ocurrido se desprende de un caso vinculado con Egis en el extranjero y que permitió se gatille una cláusula que permitió la resolución del contrato en Perú.

Carta de Provías, obtenida por Gestión.

La empresa Egis es, justamente, quien brinda asistencia técnica y servicios de PMO al Perú para asegurar la ejecución de una cartera de proyectos estratégicos. Para Provías Nacional, lo relevante será que Francia pueda designar otra empresa que reemplace a Egis en el más breve plazo.

Gestión conversó con Claudia Dávila, directora ejecutiva de Provías Nacional, al respecto. ¿Cómo se avanzará con los proyectos mientras llega una nueva empresa francesa? ¿Cómo se otorgará más recursos? Todo ello lo responde.

Vía Expresa Santa Rosa

Marzo se ha vuelto un mes clave para la Vía Expresa Santa Rosa y la Carretera Central, según las declaraciones de Dávila. En resumen, Provías espera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le dé “noticias positivas” sobre los recursos necesarios para proceder con el viaducto de la VESR y el túnel Pariachi de la NCC. Aunque para ello, se requerirán algunos ajustes.

Coincidiendo con ello, el MEF ratificó lo anunciado por el presidente José Jerí: el Gobierno viene preparando un crédito suplementario que será enviado al Congreso de la República entre fines de marzo e inicios de abril para la continuidad de proyectos de inversión en ejecución.

Vale especificar que el PMO francés es un asesor técnico, no constructor. Por ello, este hace procuras (“concursos”), con la experiencia y know how que trae, para que pueda ingresar una empresa que ejecute la obra.

Dicho esto, sobre la VESR, quedó a la espera de que se concrete la firma con el Consorcio Puente Chalaco (Sacyr y Aecon), quienes ya están en el puente Santa Rosa. Aquí la procura ya culminó y, con recurso en mano, Provías puede firmar. Pero, ahí está el problema.

“El problema con el viaducto [de la VESR] es que se ha quedado, efectivamente, sin firmar el contrato con el consorcio porque no hay recursos. La ley de presupuesto ha asignado cero al viaducto”, explicó.

Así, Dávila explicó que buscarán un espacio fiscal para que se pueda suscribir finalmente: “Varias veces hemos mandado pedido de capacidad presupuestal al MEF, ahora estamos pidiendo una demanda adicional [de recursos]. El ministerio ha solicitado un poco de tiempo porque en marzo se va a saber cuánto sumará la recaudación de este año. También se podrá ver el avance que han tenido algunos proyectos para redistribuir los recursos [...] Entonces, [para el próximo mes] esperamos una respuesta positiva".

Carretera Central

Contrario a la VESR, la NCC está algo más atrás pues aquí la procura recién estaba en camino y también faltaban recursos para liberación de predios e interferencias.

El estudio definitivo de ingeniería (EDI) de la NCC está previsto, anotó Dávila, para concluir al inicio del 2027. Pero, mientras esto se da -en tanto llega un nuevo PMO- Provías Nacional tienes planes de participar en la liberación de terrenos y no esperar a la contratación de un privado. Con esto, el foco es “optimizar” los recursos.

De hecho, Provías se prepara, junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), para un rol más protagónico: “El MVCS va a tasar y nosotros vamos a hacer la gestión, con los funcionarios de Provías, de armar los expedientes”.

“[...] Lo cierto es que no necesitamos tener todo el trazo liberado ahora mismo, porque la carretera se va a construir por etapas [...] Lo que vamos a hacer es un plan de liberación secuencial, que nos permite tener ‘oxígeno’ para poder pagar todos los predios que se vayan liberando [hacia adelante]”, apuntó la representante de Provías. Recalcó que una vez entre el nuevo PMO, se le dará a conocer los avances en este sentido.

Con ello, el tema más preocupante es el túnel Pariachi. Al igual que en la VESR, Provías ha puesto sobre la mesa del MEF el pedido de más recursos para dejar este hito antes del cambio de Gobierno, pues -además- es un pedido claro del Gobierno Regional de Junín. Para esta infraestructura, ya la procura está en camino, pero aún se concretaría hacia mayo.

“[...] tendríamos que buscar un espacio [presupuestal] de por lo menos 30% [del costo del túnel] para poder cubrir este año. Lo que hemos quedado, entonces, con el gobernador de Junín [Zósimo Cárdenas] y con el MEF es que en marzo se verá cómo optimizar el presupuesto para poder iniciar la ejecución de la obra del túnel Pariachi”, refirió.

¿Qué tiene que ver una empresa china?

Hace solo unos días, en su cuenta oficial de X, el dominical Panorama adelantó una denuncia que desarrollará en su edición de hoy domingo 08 de febrero que vincula a la procura del túnel Pariachi con un consorcio chino “China Harbour”.

Lo que el dominical resalta como “curioso” es que Provías Nacional pidió el 18 de diciembre del 2025 al PMO francés información a nombre de China Harbour en medio de la procura.

#EXCLUSIVO: Una mano para las empresas chinas.



INSÓLITO: El 18 de diciembre pasado, en plena licitación del principal túnel de la Carretera Central, Provías le solicitó a los franceses de PMO (organizadores del concurso), un informe referente a los resultados de uno de los… pic.twitter.com/GBQKXvFPPh — Panorama (@PanoramaPTV) February 7, 2026

Aprovechando la conversación con la representante de Provías, Gestión le pidió sus descargos. Claudia Dávila mencionó que, como es usual, el PMO envía una lista corta de los “precalificados”. En este caso se trataba de una lista de 5 empresas. China Harbour no quedó en dicho “top”, pero sí en el sexto lugar.

“China Harbour le pide al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que explique las razones por las que fue descalificado. Pero, nosotros no teníamos esa información porque la procura la maneja el PMO. Entonces, lo que hicimos fue correrle traslado al PMO respecto al pedido que hizo una empresa”, concluyó la representante de Provías Nacional.

La historia no queda aquí. Sobre el “top 5″, agregó Dávila, se le advirtió al PMO Vías que una empresa no cumplía con los requisitos pues tenía una inhabilitación vigente de contratar con el Estado peruano.

De hecho, según pudo conocer Gestión, en una carta de los primeros días de febrero de este año, PMO Vías le informó a Provías Nacional que un consorcio justamente fue excluido del proceso de licitación el 31 de diciembre del año pasado por “no encontrarse en condición de elegibilidad”.

Con ello, se entendería que al haber quedado en posición 6, China Harbour subiría al top, sin embargo, en esa misma carta se lee que dicho consorcio manifestó su solicitud de retiro del proceso de licitación tras una decisión de sus miembros el 28 de enero de este año; al día siguiente, el 29 de enero, se le informa de su exclusión.

Así, entre idas y vueltas, al final de enero último se concretó finalmente la lista de los 5 consorcios que quedan en el proceso de procura.