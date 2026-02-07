El Consejo de Ministros, liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aprobó este viernes nueve decretos legislativos orientados a fortalecer la seguridad ciudadana y promover la inversión en el país, en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República.

En el ámbito de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, se aprobaron cuatro decretos legislativos. Entre ellos, entre ellos el referido al apátrida (persona sin nacionalidad), creando por primera vez el marco regulatorio nacional para la evaluación, determinación y terminación de esta condición legal en el Perú.

Asimismo, está el decreto que modifica la Ley del Refugiado, el cual precisa que los solicitantes y refugiados no están exentos de responsabilidad penal. La norma también dispone la obligatoriedad del registro personal y biométrico ante Migraciones, además de regular sanciones, prohibiciones y causales de pérdida del estatus migratorio, entre otros aspectos.

Otro de los decretos modifica los artículos 5, 11 y 24 del Decreto Legislativo N.° 1350, Ley de Migraciones, con el objetivo de mejorar los mecanismos de identificación de ciudadanos extranjeros. A ello se suma la norma que establece reglas y medidas para el uso adecuado de la numeración en llamadas y mensajes de texto, así como su trazabilidad, a fin de evitar el anonimato y prevenir comunicaciones ilícitas que afecten a los usuarios.

Inversión y derechos de autor

En materia de telecomunicaciones, el Consejo de Ministros aprobó el decreto legislativo que modifica la Ley sobre el Derecho de Autor, el cual exime de responsabilidad a los proveedores de servicios de internet por infracciones cometidas por sus usuarios, siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en la norma.

También se aprobó el decreto que modifica la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), con el propósito de asegurar la ejecución efectiva de las resoluciones que imponen sanciones de multa.

El premier Ernesto Álvarez encabezó la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobaron nueve decretos legislativos. Foto: PCM.

En el ámbito aduanero, se dio luz verde al decreto legislativo que establece un procedimiento especial de control del valor en el régimen de importación para el consumo, orientado a combatir la subvaluación.

Respecto a la promoción de la inversión, el Gabinete aprobó el decreto legislativo que crea un marco legal extraordinario para la evaluación ambiental de proyectos de infraestructura hidráulica priorizados por el sector agrario y de riego, con impacto en la reducción del déficit hídrico y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, mediante la creación del Instrumento de Gestión Ambiental para Riego (IGARIEGO).

De igual forma, se aprobó el Decreto Legislativo que modifica la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, y normas conexas, a fin de facilitar la disponibilidad de inmuebles mediante la liberación de áreas en bloque para la ejecución de proyectos.

Finalmente, el Consejo de Ministros accedió a siete solicitudes de extradición de ciudadanos peruanos requeridos por diversos delitos, entre ellos robo agravado, extorsión, homicidio calificado, organización criminal y tráfico ilícito de drogas.