El primer ministro del Perú, Ernesto Álvarez. (Foto: Gob.pe)
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, aseveró hoy que la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao es un marco legal que está dando resultados positivos en la lucha contra la criminalidad y “necesariamente tiene que ampliarse”.

Las fuerzas del orden, además, según refirió, pueden ingresar a los penales sin mandato judicial y de manera sorpresiva, incluso haciendo desplazamiento por zonas que algunos malos directores buscan proteger.

“Esos son dos ejemplos que grafican las posibilidades para poder luchar contra la criminalidad. En la minería ilegal, la policía, con las Fuerzas Armadas, pueden ingresar a los socavones a revisar quiénes tienen armas, qué grupos armados proveen seguridad a mineros ilegales. Hablar de que el estado de emergencia no sirve es realmente desconocer la realidad actual del país”, apuntó.

Consultado sobre la posibilidad de ampliar el estado de emergencia en Lima y Callao, respondió: “sí, necesariamente tiene que ampliarse”.

Sobre la extradición al Perú de Erick Moreno Hernández, alias “el Monstruo”, el titular de la PCM, precisó que si es necesario una ampliación de su extradición para que responda por otros delitos cometidos, se hará.

Plan de seguridad ciudadana

Respecto al plan de Seguridad Ciudadana, Álvarez Miranda manifestó que dicho plan es un mandato gubernamental asumido por el presidente José Jerí y que se presentará una vez que sea aprobado.

Indicó que este gobierno, a diferencia de otros, “no ha copiado y pegado lo que ya había”, y viene realizando un trabajo sumamente minucioso. “Confiamos en que la semana que viene, como máximo, sea aprobado, si es que no es antes”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que la lucha contra la inseguridad en el país es como mover una roca, empujándola al inicio con mucha dificultad, pero después, el siguiente gobierno, tendrá los instrumentos adecuados para hacerla rodar de una manera más rápida.

