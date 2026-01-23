El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Foto: Gob.pe
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Foto: Gob.pe
haya presentado su renuncia al cargo.

El funcionario, a su vez, , atribuyéndolos a personas vinculadas a actividades delictivas especialmente en los penales.

“El Gabinete se mantiene firme y trabajando unido, porque la lucha contra la criminalidad es una lucha transversal a todas las instituciones”, declaró a RPP TV.

Sobre índices de criminalidad

Por otro lado, coincidiendo con el inicio del gobierno de José Jerí.

Señaló que esta baja se debe a operativos de control territorial y requisas en cárceles, pero que no se debe caer en triunfalismos.

Asimismo, anunció que, con las facultades legislativas delegadas,

Walter Martínez, ministro de Justicia del gabinete de Ernesto Álvarez. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Walter Martínez, ministro de Justicia del gabinete de Ernesto Álvarez. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

