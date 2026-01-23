El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, negó que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, haya presentado su renuncia al cargo.

El funcionario, a su vez, respaldó las declaraciones del presidente José Jerí sobre presuntos intentos de desestabilizar al Gobierno, atribuyéndolos a personas vinculadas a actividades delictivas especialmente en los penales.

“El Gabinete se mantiene firme y trabajando unido, porque la lucha contra la criminalidad es una lucha transversal a todas las instituciones”, declaró a RPP TV.

Sobre índices de criminalidad

Por otro lado, el ministro señaló que las cifras oficiales reflejan una ligera reducción de la criminalidad en el último trimestre de 2025, coincidiendo con el inicio del gobierno de José Jerí.

Señaló que esta baja se debe a operativos de control territorial y requisas en cárceles, pero que no se debe caer en triunfalismos.

Asimismo, anunció que, con las facultades legislativas delegadas, el Ejecutivo ha preparado una serie de decretos para reforzar la lucha contra la extorsión y el sicariato, entre ellas una nueva figura de tenencia compartida de armas.