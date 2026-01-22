La bancadas de Renovación Popular y Acción Popular presetaron esta tarde mociones de censura contra José Enrique Jerí Oré, quien actualmente ejerce la Presidencia de la República por sucesión constitucional en su condición de presidente del Congreso.

La moción de Renovación Popular establece como uno de sus argumentos que de acuerdo a lo difundido recientemente en los diversos medios de comunicación social, “Jerí se ha reunido de forma clandestina, en circunstancias irregulares y con absoluta falta de transparencia con un empresario de nacionalidad china (Zhihua Yang), siendo que dicho grave proceder constituye inconducta funcional por parte de dicho alto funcionario del estado, que afecta gravemente la investidura y majestad de dicho alto cargo, poniendo en tela de juicio su probidad para el ejercicio de la función pública, lo cual vulnera manifiestamente el artículo 118 incisos 1 y 4 de la Constitución y el inciso c) del artículo 32 del Reglamento del Congreso”.

A ello se suma, que no ha cumplido con el compromiso, entre otros, de reducir las cifras alarmantes de criminalidad que afectan a nuestro país.

“Las extorsiones y los homicidios relacionados con el crimen organizado se siguen manteniendo en niveles alarmantemente, ello, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana se registraron 2 451 homicidios contados sólo durante el año 2025, lo que equivale a casi siete asesinatos por día, lo que equivale a un aumento del 5% con respecto del año 2024 y del 10%, si lo comparamos con el 2023″, explica el documento.

La moción de Acción Popular

La moción impulsada por Acción Popular también expone como uno de sus argumentos las reuniones entre Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

“Se ha evidenciado múltiples reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, quien tiene más de dieciséis Empresas y es accionista y Gerente General como el caso de la Hidroeléctrica América S.A.C, compañía que posee la concesión del proyecto Hidroeléctrica Pachachaca 2, en la departamento de Apurímac, empresario vinculado a compañías que han contratado con el Estado Peruano, y se tiene conocimiento según informe de Osinerming que la Hidroeléctrica América S.A.C no cumplió con el cronograma de ejecución del proyecto valorizado más de 224 millones de dólares, desde el 2023 al 2025 no inicio el proyecto”, observa el documento.

Añade que en la reunión, ocurrida la noche del 26 de diciembre, habría durado alrededor de hora y media en un edificio en el que funcionan varias empresas de origen chino. “Según la versión oficial de Presidencia, el motivo del encuentro fue conversar sobre la organización del Día de la Amistad Perú-China, fecha establecida por ley para celebrarse el 1 de febrero de cada año. A pesar de ello, el hecho de que no conste en el portal de Transparencia como reunión oficial despertó los cuestionamientos”, apunta.

Del mismo modo, recuerda que el presidente en ejercicio recibió en Palacio de Gobierno al empresario Ji Wu Xiadong, quien enfrenta una orden de arresto domiciliario por un proceso vinculado a una organización criminal vinculado a los Hostiles de la Amazonia, acusado de tráfico ilegal de madera o comercializar de madera de manera ilícita.

Mociones de censura contra el presidente José Jerí fueron presentadas por las bancadas de Renovación Popular y Acción Popular. (Foto: GEC)



