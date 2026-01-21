El presidente José Jerí aseguró que existe un “ánimo de desestabilizar el país” y de romper “la imparcialidad y la transparencia” que debe asegurar en un proceso electoral convocado para este año.

Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Jerí planteó que existe una intención manipuladora de la información para forzar a que el presidente deje de ser imparcial o ceda a presiones.

“¿Quiénes están atrás? Las investigaciones lo dirán. Pero me queda sumamente claro que hay un ánimo de distorsión y manipulador de la información, de querer tener un presidente que rompa la imparcialidad. Un presidente que caiga a presiones. Y este no lo va a hacer”, indicó.

El mandatario señaló que su estilo de no “encapsularse en cuatro paredes”, de estar presente en la calle y acompañar operativos, ha sido parte de su fortaleza política, pero que se ha intentado usar esta característica suya en su contra.

“Yo nunca me he escondido para hacer las cosas que siempre he hecho en mi vida. No he tenido necesidad de hacerlo. Siempre ha actuado de la manera más correcta posible”, precisó,

Jerí, asimismo, reiteró que, si hubiera querido hacer algo irregular, no habría ido acompañado de su escolta ni estaría rodeado de personas.

“Yo también quiero saber verdaderamente quién está detrás de todo este complot. Porque acá tienen un presidente objetivo imparcial, que no cederá a presiones”, puntualizó.

Como se recuerda, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recibió al presidente José Jerí , quien deberá declarar sobre su reunión con el empresario chino Zhiua Yang.