El abogado del empresario Zhihua Yang y candidato a diputado por APP, .“(Jerí) no asume su error, porque el error tendría que generar en él la convicción de presentar su renuncia, él lo minimiza”, expresó en Canal N.

Dijo que, como ciudadano, está decepcionado y que “no es correcto ni ético” que el mandatario ingrese a un establecimiento de esta forma, fuera de la demarcación de la agenda presidencial, y que intente justificarlo con la versión de que lo que se busca es atacarlo.

Es probable que salgan más videos

Riera, además indicó que “es probable que salgan más videos” de Jerí con Yang, pues “no podemos negar el hecho de que han tenido un vínculo amical. No podría precisar cuántas veces se han visto, podemos hablar de varios eventos y varias reuniones de manera privada”, señaló.

El abogado sostuvo que su defendido colabora con la Fiscalía y negó que se hayan registrado actos irregulares. “No ha pedido dinero ni beneficios. Es un empresario que quería coadyuvar con este día festivo del aniversario de China”, apuntó.

Al ser consultado sobre qué es lo que hizo Jerí en los encuentros, señaló que “buscaba una respuesta del señor Yang y de la comunidad china para identificar si van a participar en este día festivo de febrero”.

Riera, señaló que José Jerí no puede ser calificado como delincuente, pero consideró que incurrió en un acto no ético y “tiene que asumir la consecuencia política”.

