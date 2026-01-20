La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso confirmó que el presidente José Jerí acudirá el miércoles 21 de enero de 2026 para declarar sobre su reunión con el empresario chino Zhiua Yang.

Dicha comisión parlamentaria acordó realizar una sesión extraordinaria programada para las 2 de la tarde en modalidad semipresencial.

El primer tema que se verá será la reunión del 26 de diciembre de 2025 con Zhihua Yang en un restaurante chifa en San Borja, la cual no fue registrada oficialmente. Luego, se abordará la visita del 6 de enero de 2026 a la tienda Market Capón, en el Jirón Paruro, negocio vinculado al empresario chino que estaba clausurado por la Municipalidad de Lima.

Finalmente, se verá las múltiples visitas del empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno en los últimos 100 días, cuyo propósito será aclarado por el presidente.

Cabe recordar que el presidente Jerí solicitó mediante un oficio a Elvis Vergara, congresista de la bancada de Acción Popular y titular de esta comisión parlamentaria, que programe una sesión con el fin de que pueda declarar sobre este tema.

En el documento, Jerí expresó su disposición a brindar todas las declaraciones y aclaraciones necesarias para que los hechos sean esclarecidos de manera adecuada.

Asimismo, el mandatario indicó el 19 de enero que se puso a disposición, tanto de la Fiscalía de la Nación como de la Comisión de Fiscalización, para brindar declaraciones y aclaraciones que se consideren necesarias.

Mediante un oficio dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, el presidente precisó que esta disposición se da tras los reportes periodísticos y a sus recientes declaraciones públicas.