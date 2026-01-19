La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente de la José Jerí, por la reunión que tuvo, de manera no oficial con el empresario chino Zhihua Yang.

Las diligencias comenzaron días después de emitirse un reportaje del dominical Cuarto Poder, el cual reveló el encuentro entre Jerí y el empresario chino en un chifa en el distrito limeño de San Borja, ocurrido el 26 de diciembre del 2025.

Según fuentes del Ministerio Público, al mandatario se le investiga por el presunto delito de patrocinio ilegal.

“Se abrió investigación, se están realizando las diligencias de tal forma que no se afecte la investidura presidencial”, señalaron las fuentes al diario El Comercio.

Asimismo, se incorporarán a la investigación el segundo encuentro con Zhihua Yang en un local en el centro de Lima, así como el ingreso a Palacio de Gobierno del empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien tiene arresto domiciliario y es investigado por presunto crimen organizado y tala ilegal.

De acuerdo con fuentes fiscales, se están realizando pedidos de información a todas las entidades involucradas y otros actos urgentes, según lo establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de la expresidenta Dina Boluarte.

Luego de ello, una vez que se obtenga la información requerida y se cite a Jerí, hasta en dos ocasiones como máximo, el proceso deberá suspenderse hasta que finalice su mandato presidencial.

Según las mencionadas fuentes, la Fiscalía Provincial Anticorrupción también investiga al empresario chino Zhihua Yang. Por ello, la información obtenida en esa investigación será remitida a la Fiscalía de la Nación.