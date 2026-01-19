Fiscalía de la Nación abrió investigación al presidente José Jerí por reunión con empresario chino. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
, por la reunión que tuvo, de manera no oficial con el empresario chino Zhihua Yang.

Las diligencias comenzaron días después de emitirse

Según fuentes del Ministerio Público, al mandatario se le investiga por el presunto delito de patrocinio ilegal.

LEA TAMBIÉN: José Jerí visitó nuevamente de manera no oficial al empresario chino Zhihua Yang

“Se abrió investigación, se están realizando las diligencias de tal forma que no se afecte la investidura presidencial”, señalaron las fuentes al diario El Comercio.

Asimismo, , así como

LEA TAMBIÉN: José Jerí sobre reunión no oficial en chifa: “Admito mi error y pido disculpas públicas”

De acuerdo con fuentes fiscales, se están realizando pedidos de información a todas las entidades involucradas y otros actos urgentes, según lo establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de la expresidenta Dina Boluarte.

Luego de ello, una vez que se obtenga la información requerida y se cite a Jerí, hasta en dos ocasiones como máximo, el proceso deberá suspenderse hasta que finalice su mandato presidencial.

LEA TAMBIÉN: José Jerí sobre reunión con empresario chino: Responderé documentalmente

Según las mencionadas fuentes, Por ello, la información obtenida en esa investigación será remitida a la Fiscalía de la Nación.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que al mandatario se le investiga por el presunto delito de patrocinio ilegal. (Foto: Presidencia)
