El Congreso prepara una moción de vacancia contra el presidente José Jerí, tras revelarse que sostuvo de reuniones con el empresario chino Zhihua Yang. Los encuentros ocurrieron a altas horas de la noche, primero en un chifa de San Luis y, más recientemente, en Market Capon, una tienda de artículos chinos ubicada en el Cercado de Lima.

La solicitud impulsada por el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) ya cuenta con 14 firmas, según lo anunció durante una entrevista con la prensa.

“(La vacancia) debe ser la postura de todos los congresistas. Imagínense tener a un presidente encapuchado a altas horas de la noche; en ningún país se ha visto, es algo imperdonable e insostenible”, expresó Segundo Montalvo.

Los congresistas que firmaron la moción son Wilson Quispe, Ruth Luque, Elias Varas, Flavio Cruz, María Agüero, Isaac Mita, Jaime Quito, Alex Flores, Silvana Robles, Susel Paredes, Hamlet Echevarria, Sigrid Bazán y Elizabeth Taipe.

Pleno del Congreso.

¿Censura o vacancia presidencial?

No obstante, surgen una serie de interpretaciones sobre si procedería una censura o vacancia presidencial, teniendo en cuenta que Jerí fue designado Jefe de Estado cuando era titular del Congreso.

Al respecto, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga precisó que en el momento en que Jerí asumió la presidencia de la República, dejó automáticamente su cargo como titular de la Mesa Directiva. Así lo dice el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, advirtió.

“El presidente transitorio deja de ser congresista y se convierte en Presidente de la República, porque hay un principio básico de separación de poderes que se establece en la Constitución”, explicó.

“Hay un artículo que dice que el régimen constitucional del Perú se basa en la separación de poderes, por lo tanto no puede haber un presidente en dos poderes del Estado. De lo contrario, para destituir a Jerí habría que sacar la Mesa Directiva y nombrar a otro presidente, lo cual sería absurdo”, señaló Quiroga.

Por su parte, el abogado constitucionalista Samuel Abad, coincidió en que quién asume el cargo de presidente debería dejar de ser congresista, por que no puede tener dos cargos a la vez.

“No puede representar al Ejecutivo y al Legislativo al mismo tiempo, porque eso sería una mezcla de poderes y precisamente la Constitución busca que haya una división de poderes”, destacó.

Dicho esto, Abad refirió que se trataría de una vacancia presidencial y no de una censura, ya que José Jerí asumió como presidente de la República, entonces debe ser tratado como tal.