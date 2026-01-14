Comisión de Fiscalización debatirá invitar a José Jerí por reunión con empresario chino. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Comisión de Fiscalización debatirá invitar a José Jerí por reunión con empresario chino. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para que explique su reunión no registrada oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang.

Esto se precisó en una lectura de oficio, dirigida al mandatario, donde , los acuerdos o compromisos asumidos y si la Embajada de China tenía conocimiento de la reunión.

Asimismo, se comunicó al presidente que se iniciaron indagaciones preliminares para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades políticas.

Además, se advirtió que, de encontrarse indicios de irregularidades o afectación al interés público, la comisión podría pedir facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso.

LEA TAMBIÉN: Henry Shimabukuro afirmó que José Jerí era amigo de Nicanor Boluarte

Jerí responderá ante el Parlamento

Por su parte, el presidente y que “puede prestarse a comparaciones equivocadas” con el caso de Pedro Castillo.

Asimismo, negó haber cometido alguna irregularidad y afirmó que responderá por escrito a las consultas de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Fiscalización pide información a José Jerí por reunión no registrada con empresario chino

“Admito el error porque se puede haber comparado con esa situación, pero yo no soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no”, declaró a la prensa.

Ante la pregunta de si la Embajada de China estaba al tanto del encuentro,

La Comisión de Fiscalización advirtió que, de encontrarse indicios de irregularidades, se podría pedir facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso. Foto: Congreso
La Comisión de Fiscalización advirtió que, de encontrarse indicios de irregularidades, se podría pedir facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso. Foto: Congreso

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: Citan a Ministro del Interior por Estado de Emergencia y proceso de compra de avión Antonov
Canciller anuncia que peruano Marco Madrid Martínez fue liberado esta mañana en Venezuela
Petroperú: gerenta presentó su renuncia, pero se frenó su salida, ¿qué pasa en la petrolera?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.