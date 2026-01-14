El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, de la bancada de Acción Popular, anunció que en los próximos días convocará a una sesión extraordinaria para debatir y votar los pedidos de invitación al presidente José Jerí para que explique su reunión no registrada oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang.

Esto se precisó en una lectura de oficio, dirigida al mandatario, donde se solicita que se informe, a la brevedad, la fecha, hora y lugar exactos del encuentro, la identidad completa del empresario, los temas tratados, los acuerdos o compromisos asumidos y si la Embajada de China tenía conocimiento de la reunión.

Asimismo, se comunicó al presidente que se iniciaron indagaciones preliminares para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades políticas.

Además, se advirtió que, de encontrarse indicios de irregularidades o afectación al interés público, la comisión podría pedir facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso.

Jerí responderá ante el Parlamento

Por su parte, el presidente José Jerí reconoció que la reunión que tuvo con un empresario chino fuera de la agenda oficial se realizó en un momento inapropiado y que “puede prestarse a comparaciones equivocadas” con el caso de Pedro Castillo.

Asimismo, negó haber cometido alguna irregularidad y afirmó que responderá por escrito a las consultas de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Admito el error porque se puede haber comparado con esa situación, pero yo no soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no”, declaró a la prensa.

Ante la pregunta de si la Embajada de China estaba al tanto del encuentro, Jerí señaló que responderá formalmente cuando el Congreso lo requiera y reiteró que no tiene nada que ocultar ni temer.