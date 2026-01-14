Tras la emisión del Decreto de Urgencia N° 010-2025 para la reorganización de Petroperú, dado el 31 de diciembre del año pasado, los ánimos están caldeados. Desde el Congreso de la República no solo hay 10 proyectos de ley para derogar la norma, sino que se pretende interpelar al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo por este caso. A esto se suma, agitación dentro de la petrolera estatal.

Desde ayer había una noticia que rondaba en el sector: la gerente general de Petroperú, Rita López Saavedra, nombrada este 8 de enero, habría presentado su carta de renuncia.

Fuentes del sector y algunas otras allegadas a la Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera confirmaron que la gerenta presentó su renuncia en medio de una discusión con un asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pero, la razón va más allá de esta situación: la gerente general habría encontrado una presunta resistencia de parte de funcionarios de la empresa buscando una nueva estructura gerencial que redujera el número de gerencias.

Gerenta sigue en funciones

Gestión consultó al área de prensa de Petroperú para confimar la situación dentro de la empresa petrolera, pero la respuesta fue que no había nada oficial por el momento.

Sin embargo, este diario supo también, de fuentes cercanas a la JGA de la empresa, que Rita López sigue siendo la gerenta general, pues no se le aceptó la carta, y más aún, hoy se reunirá pasado mediodía con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otros actores para ver los temas inmediatos de Petroperú.

¿Por qué se planteó la renuncia?

Trascendió que la presidenta del directorio de Petroperú, Elba Rojas, le pidió las razones de su renuncia, y que López le habría explicado que el cuerpo de gerentes le estaría poniendo trabas para ejecutar los encargos inmediatos que ha recibido, con miras a la reorganización interna.

Las fuentes recordaron que los actuales gerentes pertenecen aún a la gestión anterior, y refirieron que la gerenta general se sentiría “atada de manos” para cumplir los encargos, por lo que trasladó esa molestia al Minem.

Según las fuentes consultadas, la idea es darle apoyo a la referida funcionaria para que pueda continuar su tarea y tratar de pasar esos baches que tiene con funcionarios de Petroperú, y que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) incluso le va a dar facilidades para que pueda realizar los cambios gerenciales.

En lo inmediato, la presidenta Elba Rojas, la gerenta López, el equipo del Minem y funcionarios del Fonafe estarían acudiendo al MEF, para poder determinar la forma de resolver este aparente impasse existente con las gerencias, a fin de darle el apoyo necesario dentro de lo que compete a esa entidad.

Cabe recordar, tal como informó Gestión, la ministra del MEF, Denisse Miralles, comentó que se han hecho las gestiones ante el Fonafe para que actualizara una directiva que limitaba los cambios a nivel gerencial y ahora ya se podrá tener “gerentes contratados que no sean necesariamente de la empresa”.

“Ese ha sido un gran cambio, porque ahorita estamos recién activando la contratación de personal que no tenga un interés comprometido en darnos información real”, reveló en entrevista con este diario.