“Petroperú no se privatiza, no se vende. Pero, lo que hemos encontrado [en la empresa] es una situación que no podía seguir y, por ello hemos tomado medidas desde el primer día”, inició así una entrevista la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, al referirse al reciente decreto de urgencia (DU) que va a reestructurar a la petrolera estatal “dividiéndola” en bloques patrimoniales.

“El DU busca que la empresa se organice, manteniendo el control del Estado sobre los activos de Petroperú. Se incorporarán a mecanismos como fideicomisos que protegen legalmente los activos de la petrolera, pero garantizan se puedan sumar mejoras con ciertas herramientas financieras para que Petroperú recupere esa operatividad que ha perdido”, mencionó durante una conversación en el dominical Panorama.

Un “salvavidas” financiero no era una opción

La ministra del MEF se tomó el tiempo de responder a aquellos que han criticado al DU publicado y mencionó que era imposible “no hacer nada”, sobre todo, porque en sus planes no estaba transferir recursos u promover con garantías del Estado préstamos para que la empresa pague sus deudas.

“Las deudas de Petroperú suman alrededor de US$ 5 mil millones y hasta octubre del 2025 se cerró con una pérdida neta de S/ 1,611 millones de soles”, especificó.

Una duda que se puso sobre la mesa, en un contexto donde se supone no habría más transferencia de recursos, fue sobre los S/ 240 millones como aporte de capital que se autorizó a través del DU para cumplir con las medidas en materia de personal y reorganización interna. Al final, ¿no son también una inyección directa de dinero? Esto respondió la ministra:

“No es lo mismo. Lo que ha pasado antes eran transferencias directas para que Petroperú pague sus deudas y [en algún momento] recuperar la operatividad, pero no tuvo éxito porque nunca se le puso metas, se le exigió una mejora”, remarcó.

Promoción de los activos de Petroperú

La titular del MEF recordó que como parte del DU, ProInversión, la entidad encargada de encaminar la reestructuración de Petroperú, tiene 60 días para presentar el plan de promoción de los activos de la petrolera. Sin embargo, ante la falta de tiempo, se le ha exigido que adelante su planteamiento para fin de mes.

“Lo que nosotros estamos haciendo es que la empresa de los peruanos no puede seguir funcionando así por lo que estamos encargando a ProInversión que hacia finales de este mes presente un plan de promoción de los activos de la empresa, es decir, identificar qué activos pueden ser comprometidos a través de estar herramientas como fideicomisos”, anotó.

Con ello, la idea es que, hacia junio de este año, previo al cambio de Gobierno, ya estén suscritos los primeros contratos que permitan que ese capital privado que participa inyecte financiamiento y comparta los riesgos. “La idea es que ya tengamos [a esa fecha] contratos firmados en las líneas de negocio más estratégicas”, consideró.

A consideración de la ministra, el DU ha sido tomado positivamente por los inversionistas y los acreedores.

Gasto en personal de Petroperú

Miralles recordó que del gasto de la empresa en personal, el 55% se destina a beneficios como escolaridad hasta los 29 años, pasajes de ida y vuelta si el hijo o hija estudia fuera de la ciudad de origen, bono de alimentación de vacaciones, entre otros que “no son adecuados” tomando en cuenta la situación de la petrolera.