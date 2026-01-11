El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó una transferencia financiera por S/ 86.4 millones a favor de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), con el objetivo de financiar los encargos asignados a dicha entidad en el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú S.A.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 008-2026-Minem/DM, publicada el 9 de enero de 2026, y se sustenta en lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar la continuidad de la cadena productiva del sector hidrocarburos.

Transferencia en el marco del DU 010-2025

De acuerdo con la Séptima Disposición Complementaria Transitoria del citado decreto de urgencia, se autoriza de manera excepcional durante el Año Fiscal 2026 que el Minem realice transferencias financieras a favor de ProInversión, cuando ello resulte necesario, sin superar el límite global de S/ 144 millones, monto que originalmente puede ser transferido por Petroperú.

En este caso, la transferencia aprobada asciende a S/ 86.4 millones, monto que corresponde a los recursos incorporados previamente en el Presupuesto Institucional del Minem mediante la Resolución Ministerial N.° 005-2026-MINEM/DM.

Sustento presupuestal y legal

La Dirección General de Hidrocarburos del Minem indicó que, tras la incorporación de mayores ingresos públicos al presupuesto del sector, correspondía efectuar la transferencia financiera a favor de ProInversión para el cumplimiento de los encargos previstos en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, así como en las disposiciones complementarias transitorias Primera, Segunda y Sexta del DU 010-2025.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emitió opinión favorable, señalando que existe disponibilidad presupuestal, y certificó el crédito correspondiente mediante la Certificación de Crédito Presupuestario N.° 2026-00008-001. A su vez, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minem validó la legalidad de la operación.

Detalle de la transferencia

La resolución precisa que los recursos serán financiados con cargo al presupuesto del Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas, Unidad Ejecutora 001, bajo la Fuente de Financiamiento 5: Recursos Determinados, y clasificados como Gastos Corrientes – Donaciones y Transferencias.

Finalmente, se dispuso que la resolución sea publicada en la sede digital del Minem el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.