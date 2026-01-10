El presidente José Jerí defendió el operativo que permitió la captura de Nicolás Maduro en Caracas y aseguró que, frente a una coyuntura excepcional, fue necesario “romper el derecho internacional temporalmente” para concretar la intervención.

En una entrevista concedida a CNN, el mandatario peruano afirmó que se trató de una “medida necesaria”, subrayando que “hay cosas que tienen que hacerse”, especialmente cuando las implicancias trascienden las fronteras nacionales. Para Jerí, el operativo responde a un escenario que exige decisiones extraordinarias.

“Era una medida necesaria, que si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicancia es fuera del país”, indicó a CNN.

Llamado a una transición democrática

El jefe de Estado insistió en que, tras la captura, debe abrirse un proceso de transición democrática en Venezuela y recalcó que corresponde a los propios venezolanos definir a sus autoridades. En ese sentido, recordó que en 2024 se eligió a un presidente que, en principio, debería continuar con esa labor, aunque remarcó que la decisión final es una potestad soberana del pueblo venezolano.

Jerí añadió que es clave establecer mecanismos con plazos claros rumbo a la democracia, al considerar que la situación venezolana no es un problema aislado, sino uno que impacta a toda la región.

Impacto regional y migración

El mandatario señaló que la dictadura en Venezuela, así como sus rezagos actuales, ha generado una migración que afecta a diversos países.

A su juicio, este fenómeno confirma la necesidad de soluciones políticas que permitan estabilizar al país y reducir los efectos regionales de la crisis.