El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el Gobierno de Cuba “está muy cerca” de caer, pero evitó amenazar con una intervención directa al país.

Durante una entrevista en un programa de radio de corte conservador, Trump afirmó que cree en la posibilidad de una pronta salida del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, el mandatario no hizo alusión a una posible intervención al país al asegurar que “no se puede ejercer mucha presión” y dijo que el posible cambio de Gobierno estaría vinculado a que Cuba está perdiendo el respaldo económico de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro.

Anteriormente, Trump ya había hecho alusión a que el país caribeño estaba “a punto de caer” al precisar que Cuba dejará de verse beneficiado por el petróleo venezolano.

Históricamente, Venezuela y Cuba han mantenido una alianza política y económica desde principios de la década de 2000, cuando el presidente Hugo Chávez firmó un acuerdo de cooperación que convirtió a Caracas en el principal proveedor de petróleo de la isla con precios bajos.

Esto se hizo a cambio del envío de profesionales cubanos a Venezuela, como médicos o maestros, que fueron desplegados para cumplir programas sociales.

En junio de 2025, Trump firmó un memorando para endurecer la política estadounidense hacia Cuba, prohibiendo transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el Gobierno, reforzando la prohibición de turismo a la isla, así como la supervisión de viajes y operaciones económicas relacionadas.

Elaborado con información de EFE.