El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se marcha después de pronunciar un discurso en el Centro Kennedy en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se marcha después de pronunciar un discurso en el Centro Kennedy en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, pero evitó amenazar con una intervención directa al país.

Durante una entrevista en un programa de radio de corte conservador,

Sin embargo, el mandatario no hizo alusión a una posible intervención al país al asegurar que “no se puede ejercer mucha presión” y dijo que

LEA TAMBIÉN: The Economist: Cuba se encamina al desastre y solo hay una salida

Anteriormente, Trump ya había hecho alusión a que el país caribeño estaba “a punto de caer” al precisar que Cuba dejará de verse beneficiado por el petróleo venezolano.

Históricamente, , cuando el presidente Hugo Chávez firmó un acuerdo de cooperación que convirtió a Caracas en el principal proveedor de petróleo de la isla con precios bajos.

LEA TAMBIÉN: Se desploma el turismo en Cuba y agrava su crisis económica

Esto se hizo a cambio del envío de profesionales cubanos a Venezuela, como médicos o maestros, que fueron desplegados para cumplir programas sociales.

En junio de 2025, Trump firmó un memorando para endurecer la política estadounidense hacia Cuba, prohibiendo transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el Gobierno, reforzando la prohibición de turismo a la isla, así como la supervisión de viajes y operaciones económicas relacionadas.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de los miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de los miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).

TE PUEDE INTERESAR

“Ahora viene lo más difícil” para Venezuela tras “golpe de efecto” de Trump, según experto
EE.UU. no permitirá a sus “competidores” operar en Latam: ¿Qué implica para Perú?
Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” para combatir al ELN en Colombia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.