Personas esperan en sus carros para abastecerse de combustible en una gasolinera que solo despacha en dólares norteamericanos, en La Habana (Cuba). La escasez de pan y arroz, de gas licuado y gasolina, de medicinas básicas y transporte público, incluso los apagones diarios, son síntomas de la policrisis cubana. EFE/ Ernesto Mastrascusa
Es difícil comprender cómo los cubanos de a pie consiguen sobrevivir hoy en día. Las necesidades básicas de la vida cuestan mucho más que el salario medio mensual oficial de 6,506 pesos (equivalente a US$ 14.46 a la tasa informal, por la que se rige todo el mundo).

