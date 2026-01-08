Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño hacen guardia en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025. (AFP)
Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño hacen guardia en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025. (AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

El presidente de Colombia, , y su homólogo estadounidense acordaron realizar “acciones conjuntas” para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti.

Tras una a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia, Petro y Trump bajaron el tono en una llamada telefónica el miércoles por la noche, la primera entre ambos mandatarios.

se comprometieron a hacer acciones conjuntascontra el , que desafía al gobierno de Petro con constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz, dijo Benedetti en entrevista con Blu Radio.

LEA TAMBIÉN: Activos colombianos caen por escalada de tensiones entre Trump y Petro

En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un “paro armadopara responder a “las amenazas de intervención de Trump”.

En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en Washington y le pidió “que se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera” con Venezuela, aseguró Benedetti.

Según el ministro, los guerrilleros “siempre terminaban en Venezuela” tras combates con la fuerza pública colombiana. “Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no”, sostuvo.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente de Colombia Gustavo Petro. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Raúl ARBOLEDA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente de Colombia Gustavo Petro. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Raúl ARBOLEDA / AFP).

comparten una porosa frontera de 2,200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Para Benedetti, es necesario que los guerrilleros “también sean atacados en la retaguardia cuando son atacados aquí”.

Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.

Los diálogos con el ELN están suspendidos tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.

TE PUEDE INTERESAR

Cártel de los Soles “no es un grupo real”, según Departamento de Justicia de Estados Unidos
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela
La detención de Nicolás Maduro enfrenta a Latinoamérica en la ONU por el uso de la fuerza
Donald Trump quitó respaldo a María Corina Machado por no cederle el Nobel de la Paz
“Por la patria tomaré de nuevo las armas”, amenaza Petro a Donald Trump
Trump lanza advertencia a Petro y sugiere posible misión de EE.UU. en Colombia
“Preocupante y condenable”: las primeras reacciones a los ataques de EE.UU. contra Venezuela

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.