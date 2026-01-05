El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien acusó de “fabricar cocaína”, y deslizó la posibilidad de enviar a Colombia una misión estadounidense similar a la que el sábado intervino en Venezuela y derivó en la detención de Nicolás Maduro.

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump afirmó que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma” y sostuvo que el país vecino es gobernado por “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU.”. “Eso no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, añadió.

Consultado sobre si esa afirmación implicaba el eventual despliegue de “otra misión de EE.UU.” en Colombia, el mandatario republicano respondió: “A mí me suena bien eso” .

El sábado, una operación militar estadounidense capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen en un centro de detención y está previsto que comparezcan ante un juez federal para afrontar diversos cargos, entre ellos narcoterrorismo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó duras advertencias contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Foto: EFE/ Presidencia de Colombia.

Tras esa operación, Trump reiteró sus críticas hacia Petro durante una conferencia de prensa en Florida, en la que recordó los reiterados desencuentros con el mandatario colombiano y lo acusó directamente de estar implicado en el tráfico de drogas en la región. En ese contexto, le advirtió que debía “cuidarse el trasero”.

Por su parte, el presidente colombiano reaccionó este domingo con duras críticas a Estados Unidos, al señalar que se trata del primer país en bombardear una capital suramericana. “EE.UU. es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler, ni Franco, ni Salazar. Qué terrible medalla esa”, escribió Petro en la red social X, en referencia al ataque del sábado en Caracas.

EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar



Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos.



La herida queda abierta por mucho tiempo,… https://t.co/PlYjwVJqLa — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Petro consideró que la “herida queda abierta por mucho tiempo”, aunque remarcó que “la venganza no debe existir porque mata el corazón”. Asimismo, llamó a replantear las alianzas comerciales y a fortalecer la integración regional. “América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo”, sostuvo.

En un extenso mensaje, el mandatario colombiano informó además que se comunicó con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de impulsar una alianza regional, y cuestionó la capacidad de acción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la que Colombia ejerce la presidencia pro tempore.

Según indicó, el mecanismo “no sirve” bajo la norma de consenso absoluto, tras una reunión virtual de cancilleres que concluyó sin acuerdos sobre la situación en Venezuela.

