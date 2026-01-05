El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este lunes al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde está previsto que comparezca por primera vez ante un juez , inicialmente a las 12:00 hora local (17:00 GMT). Como se sabe, el mandatario fue capturado el último sábado en Caracas y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

Maduro llegó acompañado de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC) hasta una zona a las afueras de la ciudad, desde donde abordaron un helicóptero que aterrizó en un helipuerto cercano al edificio judicial.

Posteriormente, fueron conducidos hasta la corte en un convoy de cinco vehículos, bajo un fuerte despliegue de seguridad, de acuerdo con imágenes difundidas por medios estadounidenses. Durante el operativo, la policía mantuvo cerradas varias calles en los alrededores del tribunal.

Custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Maduro descendió con dificultad del helicóptero y requirió la asistencia de varios oficiales para subir a un vehículo blindado que lo trasladó hasta el juzgado.

Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero a una corte federal de Nueva York para la lectura de cargos en su contra. Foto: Captura de video.

Primera comparecencia ante la justicia estadounidense

La audiencia de este lunes marca la primera comparecencia de Maduro ante un tribunal de Estados Unidos , luego de que el Departamento de Justicia hiciera pública una acusación formal en su contra por delitos vinculados al narcotráfico, presentada originalmente en 2020.

La acusación ampliada ratifica los cargos contra el mandatario, quien es señalado como principal acusado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para el uso de estas armas.

Por primera vez, el documento judicial también incluye a Cilia Flores, a quien la Fiscalía atribuye una presunta participación en la coordinación de reuniones y en la logística de la red investigada. Según los fiscales, su incorporación amplía el alcance del caso y refuerza la tesis de que el narcotráfico operaba desde los niveles más altos del poder en Venezuela.

Definición de los siguientes pasos

El proceso se tramita en el Distrito Sur de Nueva York y está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años. Tras la audiencia inicial, el tribunal deberá definir los próximos pasos del caso, incluyendo las condiciones de detención y el cronograma judicial del proceso.

Con información de EFE.