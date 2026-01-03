La madrugada del 3 enero de 2026, la historia de Venezuela cambió para siempre. Donald Trump, a través de sus redes sociales, anunció que Nicolás Maduro fue detenido junto a su esposa, quienes luego fueron expulsados del país.

Este anuncio se dio luego de que varias personas en Caracas reportaran explosiones y bombardeos en distintas zonas de la ciudad durante las primeras horas del día.

Perú ha tenido roces diplomáticos con el gobierno de Nicolás Maduro, al punto de romper relaciones entre ambos países, del mismo modo se han ptesentado problemas migratorios en la frontera norte y sur del país.

El impacto a corto plazo

Miguel Rodríguez Mackay, diplomático y excanciller peruano, precisó que, a pesar de la ausencia actual de vínculos diplomáticos, el Perú deberá prever el restablecimiento de relaciones con el nuevo gobierno que se instalaría en Caracas.

Precisó que no será fácil revertir casi treinta años de “chavismo y madurismo”; y señaló que Venezuela necesita “oxígeno” no solo de Estados Unidos, sino también de la diplomacia regional.

“No va a ser fácil. Treinta años de chavismo, madurismo. Hay que progresivamente limpiar la casa, y en ese camino, la agenda del Grupo de Lima deberá ser lo más importante”, indicó.

El especialista añadió que, debido a que Perú tiene la segunda mayor población de venezolanos en la región después de Colombia, la relación bilateral con Venezuela debe convertirse en una prioridad.

“Debemos tener la reunión de presidentes y gabinetes binacionales con Venezuela. Tenemos que lograr que Venezuela retorne a la comunidad andina y que Venezuela sea parte de la gran patria andina”, mencionó.

Asimismo, remarcó que Perú debe retomar un liderazgo regional a través de la reactivación del Grupo de Lima, que en su momento tuvo protagonismo en la presión diplomática contra el chavismo.

Señaló que, antes, este grupo se enfocó en “recuperar la democracia” en Venezuela, y que ahora su agenda principal debería ser acompañar el retorno, la estabilización institucional y la consolidación democrática bajo un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia.

“El Grupo de Lima deberá emitir un comunicado saludando que Venezuela haya recuperado su democracia en este gran proceso de liberación, pero al mismo tiempo subrayando que lo que ha pasado es una situación excepcional, atípica, que responde a parámetros solamente adjudicables del caso venezolano”, añadió.

Situación migratoria

Rodríguez Mackay estimó que un tercio de los migrantes venezolanos no retornará, debido a que “han hecho raíces” en los países de acogida, sobre todo los más jóvenes.

En cambio, consideró que los otros dos tercios sí volverán a Venezuela si el contexto mejora, y que Perú deberá “coadyuvar” a ese proceso legítimo de retorno.

“Hay que cambiar la dinámica conceptual del concepto de migración. Hay que dejar (de ver) la migración como un proceso de expulsiones, de deportaciones, procesos coactivos o coercitivos. Todo eso tiene que cambiar. Hay que comenzar a mirar el proceso, facilitando a los venezolanos para el retorno a su país”, acotó.

A raíz de la victoria de Kast en Chile y de la futura reunión con el presidente José Jerí, el diplomático señaló que Perú deberá colaborar para crear un “corredor humanitario”, el cual ahora tendría mejores condiciones para hacerse realidad.

“El presidente del Perú, ante la inminente llegada del presidente electo José Antonio Kast deberá dejar por sentado primero que el concepto migratorio deberá cambiar en Chile. Ya no deberá ser un concepto de expulsiones o deportaciones masivas como ha pretendido. (…) Por eso, Kast deberá cambiar su conceptualización de la migración”, precisó.

Sugirió, también, en el contexto del debate electoral peruano, que los candidatos a la presidencia ajusten su narrativa y adopten una visión más arraigada a la realidad, promoviendo una política regional de retorno ordenado de venezolanos a su país.

Posibles efectos futuro

Antonio Pagán Sánchez, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, indicó que la intervención en Venezuela es “un ejemplo práctico de lo que podría implicar a corto y medio plazo la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo Trump 2.0”, lo que, a su consideración, conllevaría a un aumento de la injerencia sobre el hemisferio occidental y el intento por aumentar la influencia estadounidense en la zona.

“Es lo que recientemente se ha venido a llamar Doctrina Donroe, según la cual América Latina queda bajo la zona de influencia estadounidense. De hecho, la política exterior de Trump parece ver el mundo repartido en zonas de influencia pertenecientes a potencias”, precisó.

Según el especialista, el discurso presidencial sobre Venezuela, marcado por expresiones como “dirigir el país” o “recuperar el petróleo”, reveló un tono abiertamente injerencista que no es compatible con los principios del derecho internacional.

“Al mismo tiempo, la intervención militar extranjera es paradójicamente una de las pocas posibilidades que el pueblo venezolano tenía para recuperar su país y sus instituciones, a la vista de las medidas represivas del régimen y el fraude electoral en, como mínimo, las elecciones presidenciales del año 2024”, añadió.

Pese al impacto simbólico y estratégico de la captura de Nicolás Maduro, Pagán indicó que no existe claridad sobre el plan para el día después de haberse realizado esta detención.

Asimismo, indicó que la captura del líder chavista no garantiza, por sí sola, el colapso del régimen, debido a que figuras clave como Diosdado Cabello siguen presentes y conservan redes de poder e influencia dentro del país.

“Por otro lado, en caso de que el régimen caiga tampoco serían descartables focos de resistencia local contra las nuevas autoridades. Por tanto, la situación actual es de incertidumbre”, puntualizó.