El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país gobernará Venezuela de forma transitoria hasta que existan las condiciones para una “transición segura, justa y democrática”, tras confirmar la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ejecutada en Caracas.

“Vamos a dirigir el país hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, justa y justa”, declaró Trump desde Washington.

“Estamos ahí ahora y vamos a quedarnos hasta que la transición correcta pueda pasar”, añadió.

Según el mandatario, la operación militar fue ordenada directamente por él y ejecutada durante la noche, con un despliegue aéreo, naval y terrestre sin precedentes.

“Estados Unidos condujo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. Fue un asalto que la gente no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo Trump.

Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados sin bajas estadounidenses y trasladados para enfrentar a la justicia de su país.

“No se perdió un solo miembro del servicio americano ni un solo equipo militar. Fue una operación perfecta, con velocidad, poder y precisión”, dijo.

Control temporal y reconstrucción petrolera

El presidente estadounidense remarcó que Washington no permitirá que otros actores tomen el control del país sudamericano.

“No podemos tomar la oportunidad de que alguien más tome Venezuela sin tener el bien del pueblo venezolano en mente. Hemos tenido décadas de eso y no lo vamos a permitir”, explicó.

Trump adelantó que su gobierno impulsará una profunda reconstrucción económica en Venezuela, comenzando por el sector energético.

“El negocio del petróleo en Venezuela ha sido un desastre total. Vamos a tener a nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos invirtiendo billones de dólares para arreglar la infraestructura y empezar a hacer dinero para el país”, señaló Trump.

Añadió que el embargo sobre Venezuela se mantiene vigente y que las fuerzas militares estadounidenses continúan en posición: “La Armada americana sigue en posición y mantenemos todas las opciones militares sobre la mesa hasta que nuestras demandas sean cumplidas”.

Narcotráfico, seguridad y advertencias regionales

Trump volvió a vincular al régimen chavista con el narcotráfico internacional.

“El 97% de las drogas que incautamos por mar vienen principalmente de un lugar llamado Venezuela”, afirmó. Además, acusó a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles y de enviar organizaciones criminales como el Tren de Aragua a Estados Unidos.

“Maduro envió pandillas brutales para aterrorizar a comunidades americanas. Eso se acabó. Nunca más podrá amenazar a un ciudadano estadounidense ni al pueblo de Venezuela”, aseguró.

En otro momento, lanzó una advertencia directa a Colombia: “Colombia tiene fábricas de cocaína que envían drogas a Estados Unidos, así que tiene que cuidarse el tras***”.

El mandatario sostuvo que la intervención se enmarca en una nueva estrategia de seguridad hemisférica.

“Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”, dijo, reivindicando la Doctrina Monroe.

Trump acusó a administraciones anteriores de permitir el “robo” de activos estadounidenses en Venezuela.

“Construimos la industria petrolera venezolana y el régimen socialista nos la robó por la fuerza. Fue uno de los mayores robos de propiedad en la historia de Estados Unidos”, afirmó.

En el cierre de su discurso, Trump proclamó el fin del régimen chavista. “El dictador y terrorista Maduro finalmente se fue. La gente está libre otra vez. América es hoy una nación más segura y el hemisferio occidental es un lugar mucho más seguro”.

Finalmente, agradeció al alto mando militar y anunció que el secretario general Sergio Rubio está hablando con Delcy Rodríguez, vicepresidenta da Maduro, en Venezuela.