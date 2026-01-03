El Gobierno del Perú se pronunció respecto a los hechos ocurridos esta madrugada en la República Bolivariana de Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro.

"El Perú reafirma su compromiso con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacifica de las controversias internacionales", señaló la Cancillería a través de un comunicado.

En esa línea, indicó que el Perù está convencido que la delincuencia organizada transnacional constituye una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de nuestros Estados. “En ese sentido, ha seguido con especial preocupación la organización y acciones delictivas de carteles del narcotráfico en Venezuela. El gobierno ilegitimo de Nicolás Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región una crisis migratoria sin precedentes”, anotó.

El Gobierno del Perú hizo un llamado a una pronta solucion de la situación politica en Venezuela, en favor de una transicion con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, asi como la atención a las legitimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia con el apoyo de la comunidad regional.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes con connacionales en Venezuela, informó la Cancillería. (Foto: GEC)

Comunidad peruana en Venezuela

El gobierno esta monitoreando la situación de la comunidad peruana en Venezuela Hasta el momento, no se han reportado incidentes con nuestros connacionales, informó la Cancillería.