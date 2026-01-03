El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido capturado y trasladado fuera del país, anunció este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una operación militar de gran escala lanzada en territorio venezolano en las primeras horas de la mañana.
Según Trump, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses y están siendo llevados a territorio norteamericano donde enfrentarían cargos penales.
Políticos peruanos reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro:
- Rafael López Aliaga: "Viva el pueblo hermano de Venezuela. Cayó la narcodictadura asesina de Maduro y su organización criminal. Honor y gloria a los héroes que dieron su vida por recuperar la libertad en Venezuela. Felicitaciones para María Corina Machado y su gesta valiente y patriótica contra el dictador asesino y su banda criminal".
- Fernando Rospigliosi: "Una gran noticia para todo el continente. Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria. Se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán. El final de 26 años de dictadura comunista. No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú".
- César Acuña: "La caída de Maduro trae esperanza a Venezuela, y me toca el corazón. Empatizo con los refugiados, su resiliencia nos une. ¡Que este cambio inspire oportunidades para todos".
Los primeros reportes de la acción señalan que, paralelamente a la confirmación de Trump, explosiones y actividad militar intensa fueron escuchadas en Caracas y otras zonas estratégicas de Venezuela durante las primeras horas de la mañana, con informes de ataques contra instalaciones militares como bases aéreas y puntos logísticos clave.
