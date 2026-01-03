El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido capturado y trasladado fuera del país, anunció este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una operación militar de gran escala lanzada en territorio venezolano en las primeras horas de la mañana.

Según Trump, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses y están siendo llevados a territorio norteamericano donde enfrentarían cargos penales.

Pronunciamiento de la Cancillería de Rusia sobre la captura de Nicolás Maduro. Foto: Captura X.

Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en abril de 2013, tras ganar unas elecciones convocadas luego de la muerte de Hugo Chávez, de quien había sido canciller y vicepresidente. Desde entonces, ha permanecido en el poder a través de reelecciones altamente cuestionadas, especialmente la de 2018, que fue desconocida por amplios sectores de la oposición y por buena parte de la comunidad internacional. (Foto: EFE/ Ronald Peña R.)