Según Trump, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses. (Foto: Federico PARRA / AFP).
Según Trump, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses. (Foto: Federico PARRA / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Venezuela, , ha sido capturado y trasladado fuera del país, anunció este sábado el presidente de Estados Unidos, , tras una operación militar de gran escala lanzada en territorio venezolano en las primeras horas de la mañana.

Según Trump, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses y están siendo llevados a territorio norteamericano donde enfrentarían cargos penales.

Sigue todos los detalles EN VIVO aquí:

Pronunciamiento de la Cancillería de Rusia sobre la captura de Nicolás Maduro. Foto: Captura X.
Pronunciamiento de la Cancillería de Rusia sobre la captura de Nicolás Maduro. Foto: Captura X.
Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en abril de 2013, tras ganar unas elecciones convocadas luego de la muerte de Hugo Chávez, de quien había sido canciller y vicepresidente. Desde entonces, ha permanecido en el poder a través de reelecciones altamente cuestionadas, especialmente la de 2018, que fue desconocida por amplios sectores de la oposición y por buena parte de la comunidad internacional. (Foto: EFE/ Ronald Peña R.)
Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en abril de 2013, tras ganar unas elecciones convocadas luego de la muerte de Hugo Chávez, de quien había sido canciller y vicepresidente. Desde entonces, ha permanecido en el poder a través de reelecciones altamente cuestionadas, especialmente la de 2018, que fue desconocida por amplios sectores de la oposición y por buena parte de la comunidad internacional. (Foto: EFE/ Ronald Peña R.)
08:25

La reacción de los presidentes de la región:


  • Daniel Noboa (Ecuador): "A todos los criminales narco chavistas, les llegó su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente".
  • Javier Milei (Argentina): "La libertad avanza. Viva la libertad...".
  • Gabriel Boric (Chile): "Como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de EE.UU. que se desarrollan en Venezuela y hacemos el llamado a una salida pacífica".
  • Claudia Sheinbaum (México): "El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente: "Los miembros de la organización se abstendrán a recurrir al uso de la fuerza"".
  • Gustavo Petro (Colombia): "El gobierno de Colombia observa con profunda preocupación los reportes desde Venezuela...".
  • Lula Da Silva (Brasil): "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".
08:19

Políticos peruanos reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro:


  • Rafael López Aliaga: "Viva el pueblo hermano de Venezuela. Cayó la narcodictadura asesina de Maduro y su organización criminal. Honor y gloria a los héroes que dieron su vida por recuperar la libertad en Venezuela. Felicitaciones para María Corina Machado y su gesta valiente y patriótica contra el dictador asesino y su banda criminal".
  • Fernando Rospigliosi: "Una gran noticia para todo el continente. Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria. Se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán. El final de 26 años de dictadura comunista. No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú".
  • César Acuña: "La caída de Maduro trae esperanza a Venezuela, y me toca el corazón. Empatizo con los refugiados, su resiliencia nos une. ¡Que este cambio inspire oportunidades para todos".
CARACAS (VENEZUELA), 03/01/2026.- Detonaciones y explosiones en Caracas marcan un nuevo pico de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que Washington atacara un muelle donde supuestamente se almacenaban cargamentos de droga. FOTO DE LUIS JAIMES PARA AFP
CARACAS (VENEZUELA), 03/01/2026.- Detonaciones y explosiones en Caracas marcan un nuevo pico de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que Washington atacara un muelle donde supuestamente se almacenaban cargamentos de droga. FOTO DE LUIS JAIMES PARA AFP
08:13

Los primeros reportes de la acción señalan que, paralelamente a la confirmación de Trump, explosiones y actividad militar intensa fueron escuchadas en Caracas y otras zonas estratégicas de Venezuela durante las primeras horas de la mañana, con informes de ataques contra instalaciones militares como bases aéreas y puntos logísticos clave.

08:04

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura de Nicolás Maduro. Sigue todos los detalles EN VIVO aquí.

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. y Venezuela: las principales disputas antes de la captura de Maduro
Trump confirma que Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela
Donald Trump confirma ataque a Venezuela y captura de Nicolás Maduro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.