El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el ejército de su país capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro, tras un supuesto “ataque a gran escala” contra la nación caribeña. La afirmación fue difundida a través de su red social Truth Social, generando un fuerte impacto en la opinión pública internacional y abriendo un intenso debate sobre la veracidad y las posibles consecuencias de este anuncio.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, escribió Trump en su mensaje. La publicación, redactada en tono triunfalista, no estuvo acompañada de evidencias verificables ni de detalles operativos sobre la supuesta intervención militar, lo que incrementó la incertidumbre y la confusión.

Bombardeo en Caracas durante la madrugada

Venezuela denunció este sábado una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de Caracas y en los estados del norte Miranda, Aragua, La Guaira, por lo que ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

La Administración de Maduro también declaró el estado “conmoción exterior” para proteger el territorio nacional y pasar “de inmediato a la lucha armada”.

En noviembre, Trump advirtió sobre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela había denunciado como “amenaza” el despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe desde agosto, el cual Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.