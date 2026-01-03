El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

«Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto», indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para «proteger a personal estadounidense de ataques inminentes», pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que «no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia».

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que Estados Unidos ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

«La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en el que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump califica el operativo como «brillante»

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

El mandatario se remitió a una conferencia de prensa en su mansión de Mar-a-Lago (Florida) a las once de la mañana de este sábado (16.00 GMT) para ampliar la información sobre el operativo encabezado por las fuerzas estadounidenses.

El mensaje de Trump se dio casi cuatro horas después de que en Venezuela se reportaran ataques en varias en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira, según informó el gobierno venezolano.

La Casa Blanca activó desde septiembre pasado un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar un denominado Cartel de los Soles.

En el marco de esta operación, bautizada ´Lanza del Sur´, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas.

En noviembre pasado, Trump confirmó que habló por teléfono con Maduro e indicó que la conversación no había sido “ni buena ni mala”. (EFE/EPA/Servicio de Prensa Presidencial)

Conversación en noviembre con Maduro

En noviembre pasado, Trump confirmó que habló por teléfono con Maduro e indicó que la conversación no había sido “ni buena ni mala”.

La Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estado Islámico (EI), de acuerdo a dos fuentes del Ejecutivo citadas por CBS.

Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques.

Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación.

La operación militar implicó un gran despliegue de helicópteros «Chinook» y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves, según fuentes que hablaron con FOX.

Se espera que Trump explique en la conferencia de prensa si contó con la autorización del Congreso para la operación.

Varios legisladores demócratas condenaron los ataques, el senador por Arizona Rubén Gallego dijo en un mensaje de X que “es vergonzoso” que EE.UU. haya pasado de “ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año”.

El demócrata insistió en que “no hay ninguna razón” para que se dé el ataque.

Trump también deberá dar luz sobre el futuro de Venezuela y del gobernante capturado.

El número dos del Departamento de Estado de EE.UU., Christopher Landau, adelantó en un mensaje en su cuenta de X que Maduro “por fin enfrentará la justicia por sus crímenes».

EE.UU. había aumentado en agosto pasado a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro.

No hubo bajas estadounidenses en la operación

No se registraron baja estadounidenses en la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, informó este sábado el diario The New York Times.

«Un funcionario estadounidense dijo que no hubo bajas estadounidenses en la operación, pero no quiso hacer comentarios sobre las bajas venezolanas», apuntó el diario.

Elaborado con información de EFE