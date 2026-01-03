En un giro sin precedentes en la historia contemporánea de América Latina, fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar encubierta ejecutada durante las primeras horas de este sábado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la detención de Maduro y de su esposa Cilia Flores, y aseguró que ambos han sido trasladados fuera del territorio venezolano para enfrentar cargos judiciales en Estados Unidos.

Según fuentes internacionales, la misión fue llevada a cabo por la Delta Force, la unidad de élite del Ejército de Estados Unidos especializada en operaciones de alto riesgo, contraterrorismo, rescate de rehenes y captura de objetivos de alto valor, informó CNN.

¿Qué es la Delta Force?

La Delta Force, oficialmente conocida como 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D) y también referida en círculos militares como Combat Applications Group o Army Compartmented Elements, es una de las unidades de operaciones especiales más secretas y eficientes del mundo, con un historial operativo que se remonta a 1977.

Entrenada para ejecutar misiones bajo estrictas condiciones de confidencialidad, sus integrantes son seleccionados de entre las unidades más destacadas del Ejército estadounidense, incluidos Rangers y Boinas Verdes, y pasan por uno de los procesos de selección más exigentes de las fuerzas armadas de su país.

La unidad Delta Force fue la encargada de ejecutar al líder de ISIS. Foto: Difusión.

Delta Force ha participado en emblemáticas operaciones históricas -algunas ampliamente conocidas y otras clasificados- como intentos de rescate de rehenes en Irán en los años 80, la captura del dictador panameño Manuel Noriega, la misión anti-terrorista en Somalia en 1993, y, más recientemente, la operación que acabó con la vida del líder del Estado Islámico en 2019.

La operación en Venezuela

Los reportes señalan que la captura de Maduro se realizó en medio de un operativo combinado que incluyó ataques aéreos estratégicos sobre instalaciones militares clave en Caracas, incluyendo la base de Fuerte Tiuna, y el ingreso de fuerzas especiales al corazón de la capital venezolana.

Desde Fort Bragg —ahora Fort Liberty— en Carolina del Norte, esta unidad de élite se habría infiltrado para asegurar a Maduro y a Flores en cuestión de minutos, en lo que la Casa Blanca describió como una operación “brillante” y altamente coordinada.

¿Qué sigue ahora?

Tras su traslado a jurisdicción estadounidense, se espera que Maduro y Flores enfrenten cargos por narcoterrorismo y otros delitos que, según acusadores, vinculan a altos niveles del gobierno venezolano con redes de tráfico internacional de drogas. La Fiscalía General de Estados Unidos anunció su intención de procesar al dúo en la ciudad de Nueva York.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención los posibles efectos de esta acción sobre la estabilidad regional, los mercados energéticos y el equilibrio geopolítico en América Latina.