El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado la convocatoria inmediata de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de una serie de ataques armados atribuidos a Estados Unidos en distintas zonas del país, incluida la capital, Caracas.

La petición fue formulada mediante una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia, Abukar Dahir Osman, y remitida también al secretario general de la ONU, António Guterres.

En la misiva, Caracas pidió que el Consejo condene lo que calificó como “actos de agresión” de Washington, exija el cese inmediato de los ataques armados y evalúe medidas para que la administración estadounidense “responda por los crímenes de agresión” cometidos en territorio venezolano.

Según el comunicado oficial, los ataques se habrían producido durante la madrugada de este sábado y consistieron en bombardeos contra objetivos civiles y militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, en el norte del país. Además, el Gobierno venezolano denunció la presencia de tropas especiales estadounidenses que estarían ejecutando operaciones con apoyo de helicópteros y aeronaves en distintos puntos del territorio nacional.

Uno de los episodios más graves se registró en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, donde se reportaron incendios y explosiones visibles desde varios sectores de Caracas. Las autoridades calificaron la ofensiva como “brutal, injustificada y unilateral”.

En su pronunciamiento, Venezuela sostuvo que la acción militar “viola flagrantemente” la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un mensaje publicado en la red social Truth Social que su país ejecutó “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y aseguró que el presidente Nicolás Maduro fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país por vía aérea. Sin embargo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, señaló que el Gobierno desconoce el paradero del mandatario y de la primera dama.