En el debate de la segunda vuelta presidencial que disputan Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular propuso un “Plan de Pacificación Nacional” que contempla la presencia permanente de policías y militares en buses el ámbito urbano.

Fujimori Higuchi destacó el trabajo conjunto con entidades financieras y plataformas de pago para rastrear y bloquear los flujos de dinero vinculados a actividades criminales.

Además, propuso la expulsión inmediata del país de los migrantes en situación irregular que cometan delitos y el despliegue de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras.

La lideresa de Fuerza Popular de Keiko Fujimori propuso un “Plan de Pacificación Nacional”. Foto: Antonio Melgarejo @photo.gec

La lideresa fujimorista añadió que las unidades de flagrancia deben convertirse en un eje central de la reforma del sistema de justicia, en un contexto en el que un caso puede tardar más de 1,000 días en resolverse.

También planteó reforzar los sistemas de inteligencia policial y mejorar el equipamiento y capacitación de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Fujimori adelantó que en un psoible mandato suyo solicitará facultades legislativas durante los primeros 100 días para ejecutar medidas vinculadas al fortalecimiento de la seguridad, entre ellas la implementación de comisarías y la adquisición de patrulleros.

Fortalecimiento de la Policía

A diferencia de su adversario, Fujimori presentó un paquete de medidas centradas en el fortalecimiento de la Policía, la inteligencia y la participación de las Fuerzas Armadas —mientras que Sánchez responsabilizó a la candidata y al Congreso del deterioro de la seguridad y del sistema de justicia—.

Y es que, según Fujimori Higuchi, Sánchez no tiene moral para proponer el reforzamiento de la PNP si tiene a Antauro Humala como aliado político.

“Cómo puede hablar de fortalecimiento de la policía si usted tiene a Antauro Humala en sus filas, un asesino de policías. ¿La lucha contra el crimen estará en manos de Antauro Humala? Los compatriotas quieren saber si va a estar Antauro Humala a su lado?“, preguntóa.

Al respecto Roberto Sánchez recordó las pérdidas de vidas en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, gobierno al que según dijo el Fujiorismo apoyó, sin responder sobre la situación de Humala.