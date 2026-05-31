A pocos días de la segunda vuelta presidencial y en la antesala del debate entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el escenario electoral permanece abierto.

Más de la mitad de los peruanos considera que el encuentro de esta noche podría ser determinante para definir su voto, mientras que el simulacro y la encuesta de Datum Internacional para El Comercio muestran una competencia todavía estrecha y un importante grupo de electores que permanece entre el voto blanco, viciado o la indecisión.

En detalle, el simulacro de votación realizado entre el 26 y 30 de mayo, con modelo de cédula electoral y sobre una base de 1,501 votos emitidos, coloca a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 39.7% y a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 35.4%. El estudio también registra un 14.4% de votos en blanco y un 10.5% de votos viciado.

Al analizar únicamente los votos válidos, la candidata de Fuerza Popular alcanza 52.9%, frente al 47.1% del postulante de Juntos por el Perú.

Fujimori aventaja en simulacro y 57% cree que debate será clave para decidir voto, revela Datum. (@gec)

Debate con capacidad de mover preferencias

La encuesta revela que el debate presidencial aparece como el principal evento capaz de influir en la recta final de campaña.

Ante la consulta sobre cuán decisivo será el debate para su decisión de voto, 57% de los encuestados respondió que será decisivo: 35% lo considera muy decisivo y 22% bastante decisivo. En contraste, un 36% estima que tendrá poca o ninguna influencia.

La CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, sostiene que esta percepción adquiere relevancia en un escenario donde no se observa una tendencia definida a favor de alguno de los candidatos.

“A una semana de las elecciones, el dato más llamativo es el tamaño del voto blanco y viciado. Ambos suman 24.9%, una cifra extraordinariamente alta si se compara con el 6.5% registrado en la segunda vuelta de 2021”, indicó.

La especialista añadió que la distancia entre ambos postulantes permanece dentro del rango del empate estadístico y que el crecimiento electoral no depende necesariamente de captar votantes del rival, sino de persuadir a quienes aún no han tomado una decisión definitiva.

Un electorado que todavía no termina de definirse

El estudio muestra que, pese a que la decisión electoral se ha consolidado en las últimas semanas, todavía existe un espacio importante de votantes por convencer.

La proporción de ciudadanos que afirma haber decidido ya su voto pasó de 65% a 75% entre el 17 y el 30 de mayo. Paralelamente, quienes todavía “lo están pensando” descendieron de 24% a 18%, y aquellos que no habían pensado su voto cayeron de 10% a 4%.

Sin embargo, la indefinición sigue siendo significativa.

En la encuesta de intención de voto para segunda vuelta, Fujimori registra 39.8% y Sánchez 35.9%, mientras que el 13.8% declara votar blanco o viciado y 10.5% aún no sabe por quién votar.

Torrado explicó que el principal bolsón de indecisos se encuentra en Lima, donde alcanza 27.6%, y que el perfil actual difiere del observado en la primera vuelta.

“También destaca una mayor presencia de mujeres dentro del grupo de indecisos. Se trata de un perfil distinto al observado en la primera vuelta, cuando la indefinición era más fuerte en las zonas rurales”, señaló.

Votos con motivaciones distintas

La encuesta también explora las razones que sostienen el respaldo a cada candidatura y muestra motivaciones diferenciadas.

En el caso de Keiko Fujimori, la principal razón entre sus electores es la percepción de que tiene un buen plan de gobierno (20%). Le siguen expectativas asociadas a la economía (14%), la reducción de la inseguridad (12%) y evitar un eventual triunfo de Sánchez (12%).

Entre los simpatizantes de Roberto Sánchez, en cambio, la principal motivación es evitar que gane Keiko Fujimori (20%). Después aparecen razones relacionadas con el plan de gobierno (18%), la mejora económica (11%) y la seguridad (9%).

Torrado señala que esta diferencia ayuda a explicar la naturaleza del respaldo de cada candidatura.

En el caso de Sánchez, indicó, persiste un reto adicional: uno de cada cuatro peruanos todavía no lo conoce. El estudio muestra que el candidato de Juntos por el Perú registra 24% de desconocimiento, frente al 6% de Fujimori.

“Esto ayuda a explicar que su principal fuente de apoyo no sea una adhesión a su candidatura, sino el rechazo a Keiko Fujimori. En cambio, entre los votantes de Fujimori predominan razones asociadas a sus propuestas y a las expectativas sobre un eventual gobierno”, sostuvo.

A ello se suma el bajo nivel de conocimiento de los candidatos vicepresidenciales. Según Datum, 73% no identifica a la fórmula vicepresidencial de Fuerza Popular y 71% desconoce la de Juntos por el Perú.

Ventajas regionales y percepción sobre propuestas

El mapa electoral mantiene una fuerte segmentación territorial.

Fujimori concentra sus principales fortalezas en Lima/Callao y el norte, donde alcanza 45.2% y 46.2%, respectivamente. Sánchez, por su parte, lidera en el sur (53.8%), el centro (46.6%) y el oriente (36.8%).

El estudio también consultó quién posee las mejores propuestas de gobierno en distintas áreas. Fujimori obtiene ventaja en todos los temas evaluados.

En economía, 53% considera que la candidata de Fuerza Popular tiene mejores propuestas, frente a 23% que opta por Sánchez. La misma tendencia se replica en infraestructura (47% vs. 24%), educación (46% vs. 27%), seguridad ciudadana (46% vs. 27%) y salud (45% vs. 25%).

Asimismo, entre quienes siguieron el debate de equipos técnicos, 50% considera que ganó Fuerza Popular, frente al 31% que atribuye la victoria a Juntos por el Perú.

Elección sin ganador claro: debate aparece como factor decisivo en recta final, según Datum | Foto: Referencial

Desconfianza electoral marca la recta final

Otro de los hallazgos del estudio es el deterioro en la confianza hacia los organismos electorales.

Mientras en marzo 45% afirmaba confiar en la transparencia del proceso electoral y 52% desconfiaba, para mayo la percepción cambió significativamente: solo 30% dice confiar y 64% declara no confiar.

Datum explicó que esta es la primera medición de simulacro y la segunda encuesta de segunda vuelta que publica, además de la última autorizada antes de los comicios. Torrado indicó que la encuestadora decidió esperar la proclamación oficial de resultados antes de difundir estudios de segunda vuelta debido a la estrecha disputa por el segundo lugar en la elección previa.

Según detalló, Datum revisó además sus procesos internos y sometió a auditoría externa su conteo rápido de primera vuelta, concluyendo que las diferencias observadas estuvieron vinculadas a restricciones operativas en algunos locales de votación y no a fallas metodológicas en las encuestas.

En ese contexto, Torrado advierte que la campaña ingresa a su tramo decisivo.

“En estos últimos días, el componente emocional del voto suele ganar peso frente al racional. Los electores no solo evalúan propuestas; también reaccionan a percepciones, expectativas y temores. Y en una elección tan ajustada, la confianza puede ser más decisiva que cualquier propuesta”, concluyó.

Ficha Técnica

Encuestadora: Datum Internacional S.A. N° de registro: 0002 REE / JNE. Contratada por: Empresa Editora El Comercio. Objetivo del estudio: obtener información electoral e intención de voto, de cara a las 2° vuelta presidencial. Grupo objetivo: hombres y mujeres, de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural. Ámbito: nacional. Tamaño de la población: 23′620.791 electores residentes en el país (fuente Reniec, actualizada al 17 de noviembre 2025). Tamaño de la muestra: 1.501 encuestas. Margen de error: +/-2,5. Nivel de confianza: 95%. Representatividad: 100%. Técnica: encuestas presenciales en el hogar, utilizando dispositivos móviles. Tipo de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado, proporcional en cada estrato. Cada estrato está definido por la variable “región”. Dentro de cada región se dividió de manera proporcional a la población electoral de cada departamento. Asimismo, la muestra asignada en el interior de cada departamento es distribuida proporcionalmente a los dominios: zona (urbana y rural), sexo, edad y nivel socioeconómico. Para la selección del entrevistado se procedió con sorteo aleatorio de mapas, lo que nos define la zona de trabajo, selección de viviendas de manera sistemática y elección del entrevistado aleatorio en la vivienda. Puntos de muestreo: nacional urbano y rural (Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali). Fecha de campo: del 26 al 30 de mayo del 2026. Página web, e-mail:www.datum.com.pe, datum@datum.com.pe Más información en elcomercio.pe.