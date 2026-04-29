Mariano Zegarra lidera KPMG en Perú, consultora con más de 54 años en el mercado peruano.
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Ani Lu Torres
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Las empresas peruanas —las que hoy lideran sectores, exportan y cotizan— no nacieron siendo grandes. En su mayoría, fueron negocios familiares que, con el tiempo, aprendieron a sobrevivir, crecer y transformarse. “Las compañías que hoy conocemos tienen 50 o hasta 100 años de historia. Pasaron por un proceso de crecimiento que les podía tomar décadas. Hoy todo ocurre en un entorno completamente distinto. Es más volátil y más rápido”, analiza Mariano Zegarra, líder de KPMG en Perú.

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