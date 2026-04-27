Su origen se remonta a 2017, con la apertura de su primer establecimiento en Villa El Salvador, en un contexto en el que el grupo buscaba diversificar su oferta inmobiliaria hacia formatos más ágiles y adaptables a mercados con menor escala de consumo.

A diferencia del modelo tradicional de centros comerciales, Plaza Center fue concebido como un strip o power center, con espacios abiertos orientados a compras rápidas y una oferta centrada en tiendas ancla y servicios esenciales.

José Antonio Contreras, presidente de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales, explicó que formato prioriza rubros como supermercados, mejoramiento del hogar, banca, salud, farmacias y comida rápida, lo que reduce el tiempo de permanencia del consumidor y posiciona estos espacios como puntos de comercio vecinal de alto tránsito, especialmente los fines de semana. Asimismo, se requiere de áreas entre 10.000 y 15,000 metros cuadrados

“No reemplaza a los centros comerciales, pero sí gana espacio, especialmente en ciudades de alrededor de 200,000 habitantes”, explicó Contreras. “Fue impulsado en Chile por la menor disponibilidad de terrenos para proyectos de gran escala, mientras que en Peru el formato está en fase de desarrollo aún tiene espacio por crecer en varias ciudades y en zonas de Lima también”.

Plaza Center consolida su presencia fuera de Lima con locales en ciudades intermedias, complementando la oferta de Real Plaza.

¿Por qué apostar por Plaza Center?

En declaraciones al Diario Gestión el último noviembre, Marcelo Ramos, director financiero de InRetail Perú —brazo de retail de Grupo Intercorp—, adelantó que la compañía viene impulsando el desarrollo de su formato de power centers, conocido comercialmente como Plaza Center. En esa línea, detalló que se contempla la ampliación del complejo ubicado en Lurín, así como la apertura de un nuevo proyecto bajo este mismo concepto en provincia.

Y es que este formato, concebido como un complemento —o “hermano”— de los centros comerciales tradicionales como Real Plaza, forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia del grupo en ciudades con alto potencial de crecimiento, pero donde el desarrollo de malls de gran escala resulta menos viable.

Asimismo, Ramos destacó que, dentro de las inversiones más recientes, ya se había concretado la apertura de un nuevo power center en Tarapoto, además de ejecutarse ampliaciones en complejos como Real Plaza Primavera, en San Borja, y Real Plaza Piura, lo que evidencia un enfoque dual: consolidar activos existentes mientras se despliegan nuevos formatos comerciales.

Los power centers de Intercorp se posicionan en mercados regionales con menor disponibilidad de terreno y alto flujo de consumidores locales. (Foto: Plaza Center vía Facebook)

Un caso representativo de esta estrategia es Plaza Center Rex, inaugurado en 2022 en San Martín de Porres. Con más de 100,000 m² y una inversión cercana a US$ 400 millones, el proyecto evidencia una evolución del formato: no solo replica el modelo de power center, sino que lo integra en un desarrollo de mayor escala, levantado sobre el terreno de la ex ladrillera Rex.

¿Cuántos Plaza Center existen en Perú?

A partir de la información disponible en su página oficial, se puede establecer que actualmente existen 10 sedes operativas de Plaza Center a nivel nacional.

En Lima, la cadena concentra cinco establecimientos distribuidos estratégicamente entre Lima Norte y las zonas Sur y Este. Distritos como La Molina, Lurín y Villa El Salvador albergan locales orientados a cubrir la expansión urbana hacia la periferia, mientras que San Martín de Porres y Puente Piedra consolidan la presencia en Lima Norte, una zona de alto dinamismo comercial.

En provincias, la operación suma cinco puntos, aunque con una particularidad relevante: en Tarapoto existen dos sedes activas, lo que convierte a esta ciudad en el único mercado regional con doble presencia del formato. A ellas se suman locales en Tumbes, Ilo y Moquegua.

Tarapoto se consolida como el único mercado regional con doble presencia de Plaza Center. (Foto: Plaza Center vía Facebook?

A este panorama se añade un proyecto en desarrollo en Trujillo, denominado Plaza Center Mochica, cuya inauguración está prevista para el cuarto trimestre de 2026 . Este se enmarca en un contexto marcado por el impacto económico tras el cierre de Real Plaza Trujillo luego de la tragedia ocurrida en 2025, lo que ha abierto paso a nuevas propuestas orientadas a reactivar la actividad comercial en la zona.

En esa línea, Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, recientemente brindó más detalles sobre el desarrollo de un nuevo centro comercial en la ciudad, que demandará una inversión estimada de S/ 500 millones. El proyecto, con un plazo de construcción cercano a los dos años, contempla más de 83,000 m² de área arrendable —un incremento aproximado de 57% respecto al mall anterior—, la incorporación de más de 115 marcas y la generación de más de 12,000 empleos directos e indirectos.

De esta manera, si bien el conteo actual se mantiene en diez sedes operativas, el número de Plaza Center en el país continuará en expansión en el corto plazo, consolidando un formato que prioriza cercanía, servicios esenciales y rápida implementación frente al modelo tradicional de centros comerciales de gran escala.