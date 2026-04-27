Plaza Center apuesta por captar demanda en mercados donde los malls tradicionales no son viables. (Foto: Plaza Center vía Facebook)
Plaza Center apuesta por captar demanda en mercados donde los malls tradicionales no son viables. (Foto: Plaza Center vía Facebook)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Plaza Center, de Grupo Intercorp, se ha posicionado en distritos periféricos y mercados regionales desde hace casi una década, como parte de una estrategia orientada a captar demanda en zonas donde el modelo tradicional de centros comerciales enfrenta mayores limitaciones. ¿Qué hay detrás de este crecimiento?

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