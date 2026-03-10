Clínica Aviva, la red de servicios médicos del grupo Intercorp, realizará el lanzamiento oficial de su nuevo medicentro en el distrito de San Martín de Porres, en Lima Norte, como parte de su estrategia de crecimiento en la capital y del fortalecimiento de su oferta de servicios ambulatorios.

El evento se llevará a cabo el jueves 19 de marzo y contará con la participación del CEO de la compañía, Pedro Chávez-Cabello, quien presentará los alcances de la nueva sede y los planes de crecimiento de la compañía en el mercado peruano.

El establecimiento ya se encuentra en funcionamiento en San Martín de Porres. La presentación oficial buscará dar a conocer la sede, su propuesta de valor y los siguientes pasos de expansión de la empresa ante medios de comunicación y actores del sector.

El medicentro de San Martín de Porres, de más de 2,000 metros cuadrados y con más de 20 consultorios, se suma a la red de la compañía para ofrecer consultas médicas y servicios de diagnóstico en Lima Norte, y forma parte de una estrategia más amplia de Clínica Aviva para incorporar centros ambulatorios de menor complejidad en zonas con alta demanda.

Expansión en el negocio de salud

Clínica Aviva forma parte de Intercorp, uno de los principales grupos empresariales del país, con presencia en sectores como banca, retail, educación, entretenimiento y salud. Dentro de este último segmento, el grupo busca fortalecer su presencia con clínicas y centros ambulatorios enfocados en ampliar el acceso a servicios médicos privados.

La sede de Clínica Aviva en San Martín de Porres tiene 20 consultorios y atiende especialidades como oftalmología, ginecología, cardiología, dermatología, entre otros. (Foto: Clínica Aviva)

Clínica Aviva inició operaciones en 2019 con su primera clínica en Los Olivos, enfocada en cubrir la demanda de Lima Norte con una propuesta de servicios de salud privados a precios competitivos.

Desde entonces, la empresa ha venido seguido un proyecto de expansión sostenido. Esta nueva sede en el distrito de San Martín es la tercera de Clínica Aviva en la capital: además de la ya mencionada sede en Los Olivos, tiene otra en Lima Centro (distrito de Cercado de Lima).

Además, Aviva también proyecta nuevas clínicas en otros puntos de Lima. Entre ellas figura un proyecto en San Juan de Miraflores, en Lima Sur, cuya apertura está prevista para el segundo semestre de 2026, dentro de la estrategia del grupo Intercorp para ampliar su presencia en zonas con demanda creciente por servicios de salud privados.

En ese contexto, el nuevo medicentro en San Martín de Porres busca reforzar la presencia de Aviva en Lima Norte y acercar servicios de consulta, diagnóstico y atención ambulatoria a una zona con alta densidad poblacional. Durante el lanzamiento, la compañía también dará a conocer sus perspectivas de crecimiento y los siguientes pasos de su estrategia de expansión en el país.