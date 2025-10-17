Plaza Center es la nueva apuesta del Grupo Intercorp en Trujillo. (Foto: Peru Retail)
, o de centros comerciales, eligiendo justamente a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ para una mayor expansión en provincias; según informó Perú Retail.

A través de su marca Plaza Center, . Así, el nuevo centro comercial se construye, específicamente, en la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Pablo Casals (Trujillo).

En concreto, el mall ocupará cerca de 15,000 metros cuadrados (m2) de superficie y contará con más de 27,000 m2 de área construida, con amplios estacionamientos, zonas de servicio, terrazas y un patio de comidas.

Inicialmente, el establecimiento incorporará a Plaza Vea y Promart como sus tiendas ancla, con áreas de 6,500 metros cuadrados (m2) y 6,400 m2, respectivamente. Además, contará con locales comerciales menores y un , que enriquecerá la oferta de entretenimiento en Trujillo y consolida al mall como un nuevo espacio de encuentro familiar en la ciudad.

El formato Plaza Center

Plaza Center es un modelo power o strip Center, enfocado en tiendas ancla y servicios esenciales. Este formato, consolidado tras la pandemia, prioriza la eficiencia operativa y la cercanía al cliente, brindando una experiencia de compra rápida y funcional. Su diseño apuesta por espacios abiertos y accesibles, ideales para zonas urbanas en crecimiento.

Actualmente, Plaza Center cuenta con locales en Lima —en distritos como Lurín, La Molina, Villa El Salvador, Puente Piedra y San Martín de Porres—, así como en provincias como Tarapoto, Moquegua y Tumbes.

Para el caso de Trujillo, la inauguración oficial se proyecta realizar a finales del 2026.

