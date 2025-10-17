Pese al revés que tuvo a inicio de año en su operación comercial en La Libertad (Trujillo), Grupo Intercorp continúa creciendo en su negocio de centros comerciales, eligiendo justamente a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ para una mayor expansión en provincias; según informó Perú Retail.

A través de su marca Plaza Center, el grupo esta vez apuesta por este formato alternativo, enfocado en la conveniencia, en línea con las nuevas tendencias del consumo. Así, el nuevo centro comercial se construye, específicamente, en la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Pablo Casals (Trujillo).

En concreto, el mall ocupará cerca de 15,000 metros cuadrados (m2) de superficie y contará con más de 27,000 m2 de área construida, con amplios estacionamientos, zonas de servicio, terrazas y un patio de comidas.

Inicialmente, el establecimiento incorporará a Plaza Vea y Promart como sus tiendas ancla, con áreas de 6,500 metros cuadrados (m2) y 6,400 m2, respectivamente. Además, contará con locales comerciales menores y un moderno complejo de Cineplanet, que enriquecerá la oferta de entretenimiento en Trujillo y consolida al mall como un nuevo espacio de encuentro familiar en la ciudad.

El formato Plaza Center

Plaza Center es un modelo power o strip Center, enfocado en tiendas ancla y servicios esenciales. Este formato, consolidado tras la pandemia, prioriza la eficiencia operativa y la cercanía al cliente, brindando una experiencia de compra rápida y funcional. Su diseño apuesta por espacios abiertos y accesibles, ideales para zonas urbanas en crecimiento.

Actualmente, Plaza Center cuenta con locales en Lima —en distritos como Lurín, La Molina, Villa El Salvador, Puente Piedra y San Martín de Porres—, así como en provincias como Tarapoto, Moquegua y Tumbes.

Para el caso de Trujillo, la inauguración oficial se proyecta realizar a finales del 2026.