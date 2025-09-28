Las tiendas Mass forman parte del Grupo Intercorp. (Foto: GEC)
Las tiendas Mass forman parte del Grupo Intercorp. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Hace unos días se dieron a conocer los nombres de las compañías que siguen compitiendo por adquirir el negocio de una gran cadena de supermercados en Argentina, ¿de qué transacción se trata?

TE PUEDE INTERESAR

Debutan en azul nuevos índices de Bolsa de Lima, ¿qué pasará con gigantes de BVL?
Inversión en viviendas: los 3 distritos donde la inversión se recupera más rápido
Empresas deberán dar más información sobre comité de auditoría, ¿quiénes esperan con ansias?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.