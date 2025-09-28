Carrefour es un gigante de los supermercados en el mundo. Su historia comenzó hace más de 60 años, e ingresaron a Argentina en 1982. Sin embargo, hoy están retirándose de la nación sureña.

Para concretar la salida, han contratado a Deutsche Bank. Así, el proceso de venta comenzó con las ofertas no vinculantes.

En esa primera fase, según informó el diario La Nación de Argentina, se presentaron ofertas de Coto, GDN, Cencosud, Klaff Realty, Sophia Capital, Newsan e Intercorp. Este último apareció hace poco entre los postores.

El Grupo Intercorp está dividido en dos: IFS(intercorp Financial Services), que corresponde a los servicios financieros y bancarios (como Interbank), e Inretail, donde se agrupan tres unidades de negocio: Inretail Pharma (de Inkafarma y Mifarma), Inretail Shopping Malls (Real Plaza) y Supermercados Peruanos. En este último rubro, opera bajo cinco marcas: Plaza Vea Hiper, Plaza Vea Super, Vivanda, Makro y Mass.

El Grupo Intercorp es un jugador activo en el mercado de fusiones y adquisiciones, buscando oportunidades de compra. Recientemente, en 2024, anunció la adquisición de los supermercados Erbi que operaban 33 tiendas en Chile.

Carlos Rodríguez-Pastor, chairman de Intercorp. (Foto: GEC)

Resultado del proceso

Volviendo al proceso de venta de Carrefour en Argentina, los cuatro que quedaron en la carrera por adquirirla fueron: Coto, GDN, Cencosud y el fondo estadounidense Klaff Realty.

Con ello, la firma peruana liderada por Carlos Rodríguez Pastor quedó fuera de la puja.

El próximo paso será una ronda de encuentro entre los potenciales compradores y los administradores de Carrefour. A su vez, se iniciará un proceso de debida diligencia para analizar los números del negocio en venta.

Carrefour tiene presencia a nivel mundial. (Foto: AFP/Archivos)

Posteriormente, llegará la etapa de las ofertas finales que ya serán vinculantes.