El tiempo que toma recuperar una inversión en vivienda se está reduciendo y ahora requiere, en promedio, unos 16.8 años de alquiler obtener un monto equivalente al precio de adquisición de un departamento.
Así lo indica el último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con datos al segundo trimestre del 2025, resultado que es inferior al calculado en el trimestre previo (17.1 años).
Sin embargo, la información por distrito se mueve en un amplio rango, incluye zonas en donde la inversión aún se recupera en casi 20 años y otros que apenas necesitan 14 años.
¿En qué distritos se recupera más rápido la inversión?
De acuerdo con el BCRP, los tres distritos donde la inversión se recupera más rápido son Lince, que necesita 14 años, seguido de Surquillo (15.1 años) y Magdalena (15.6 años).
El comportamiento en estos tres distritos se explica por dos factores principales, el incremento sostenido en los niveles de renta mensual, que en estas zonas oscila entre los US$ 9 y US$ 11 por m², y la mayor liquidez del mercado, ya que son distritos con alta demanda por su ubicación céntrica y buena conectividad, comentó Álvaro Puga, gerente general de Bengala Inmobiliaria.
“En términos de valorización, se observa un crecimiento anual cercano al 3% o 4%, lo cual acelera el retorno de la inversión y mejora el atractivo frente a distritos con mayor stock y menor dinamismo”, señaló.
|PER (PRECIO DE VENTA / ALQUILER)
|2024-IIT
|2025-IIT
|Distrito
|Barranco
|17.1
|17.3
|Jesús María
|16.9
|16.0
|La Molina
|20.2
|16.2
|Lince
|17.6
|14.0
|Magdalena
|16.8
|15.6
|Miraflores
|18.3
|16.9
|Pueblo Libre
|17.3
|17.5
|San Borja
|18.1
|19.7
|San Isidro
|17.1
|16.2
|San Miguel
|17.4
|16.0
|Surco
|19.8
|16.7
|Surquillo
|17.0
|15.1
|Promedio
|17.8
|16.4
Manuel Balcázar, general manager de B&B Soluciones Legales Inmobiliarias, sostuvo que, sobre todo por Juan de Aliaga y la avenida Brasil, se ha desarrollado un gran número de oficinas en los últimos años, por lo que la gente está buscando ubicarse cerca.
“Trabajadores que han retomado horario de oficina requieren vivir en zonas próximas a toda la actividad como Magdalena o Lince, aquí también están cerca de la zona financiera (San Isidro) pero con la posibilidad de pagar un menor alquiler que en Lima Top”, expresó.
Mientras que Surquillo se encuentra cerca de Miraflores y Barranco, mencionó, zonas con mucha oferta en entretenimiento, algo que buscan los jóvenes trabajadores en la actualidad.
“Si alquilas en Surquillo no solo estás a poca distancia del centro financiero, sino también de parques y negocios de distracción para visitar los fines de semana”, enfatizó.
Asimismo, destacó que este distrito se esá convitiendo en un boom gastronómico, lo que también atrae a algunos inquilinos a vivir allí.
