Amura Inmobiliaria se encuentra en el mercado desde el año pasado. (Foto: Amura Inmobiliaria)
Con una oferta caracterizada por proyectos menores a 70 departamentos, Amura Inmobiliaria busca un espacio dentro del —por estos tiempos— competitivo rubro inmobiliario. A este periodo del año, la compañía ha logrado vender aproximadamente el 50% de la oferta disponible en sus primeros dos proyectos; a la vez que traza la ruta de lo que será su expansión en lo que resta del 2025 y el 2026.

