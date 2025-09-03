El mercado inmobiliario en Arequipa se ha consolidado como el más dinámico del sur del Perú, impulsado por una creciente demanda de vivienda, especialmente entre compradores de entre 30 y 45 años. En 2025, las colocaciones de crédito hipotecario ascendieron a S/ 2,055 millones, según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, lo que representa un incremento sostenido que posiciona a dicha región como líder en financiamiento para vivienda fuera de Lima. A ese factor, se suma un aumento del 8% en el precio por metro cuadrado, indicador de una revalorización activa del mercado. En este contexto, Alferza Desarrolladora Inmobiliaria proyecta consolidar su crecimiento en la ciudad y explorar nuevas oportunidades en otras urbes del sur del país.
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.