Luis Delgado, gerente general de la compañía arequipeña, recordó que Alferza inició operaciones en 2011 con un primer desarrollo de nueve unidades, al que siguieron proyectos que marcaron un crecimiento sostenido. Hoy, la empresa gestiona cuatro proyectos en cartera que suman unas 450 unidades en venta. Su estrategia se centra en ubicaciones céntricas, con el Cercado de Arequipa como principal eje.

En lo que va del año, la firma ha vendido S/34 millones —equivalentes a unas 105 unidades colocadas— manteniendo cuatro proyectos activos. “Nuestra meta comercial al cierre del año es vender 254 departamentos, alcanzando los S/ 85 millones en ingresos”, precisó el directivo.

Inversiones en Arequipa e ingreso a nuevas ciudades

El plan estratégico de Alferza contempla incorporar 30,000 m² de departamentos por año, lo que equivale a un promedio de tres lanzamientos anuales, aunque la meta es llegar a cuatro cuando las condiciones del mercado lo permitan. Bajo esta hoja de ruta, el objetivo comercial para 2026 es superar los 325 departamentos vendidos y los S/110 millones en ingresos.

“La mayor parte de nuestros desarrollos se ejecuta bajo asociaciones en participación, un modelo que nos permite compartir riesgos y optimizar recursos. En este esquema destinamos, en promedio, alrededor de S/ 10 millones anuales para la adquisición de terrenos”, explicó Delgado.

Con una visión de mediano plazo, la inmobiliaria proyecta expandirse en el sur del país, con un especial interés en Tacna, Moquegua e Ilo, ciudades con un marcado dinamismo económico vinculado con la minería. La estrategia contempla adquirir terrenos entre 2026 y 2027 para gestionar licencias y dar inicio a obras hacia mediados de 2027.

Frente a la posibilidad de diversificar su portafolio hacia otros formatos, Delgado precisó que Alferza mantendrá su foco en el desarrollo de proyectos multifamiliares, principalmente, conjuntos de edificios de departamentos, con la expectativa de alcanzar en 2026 cerca de 25,000 m² de área vendible y escalar a 30,000 m² en 2027.

Residencial Acces en Cayma. (Foto: Alferza).

Recientemente, la empresa se convirtió en la primera inmobiliaria certificada por la calificadora Best Place to Live, reconocimiento que evalúa el nivel de satisfacción del cliente. Dicho modelo contempla una inversión de entre S/ 50,000 y S/ 100,000 por proyecto en intervenciones definidas junto con los vecinos, como arborización, instalación de tachos de basura o cámaras de seguridad.

“Con ello generamos plusvalía para nuestros clientes y para la comunidad en general”, remarcó.

¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario en Arequipa?

De acuerdo con un estudio de Century 21, se han identificado cinco distritos de Arequipa con la mayor concentración de proyectos residenciales: Cayma, Cercado de Arequipa, Cerro Colorado, Miraflores y Sachaca. En estas zonas, se registran 21 iniciativas inmobiliarias activas, con un stock disponible de 489 unidades, lo que evidencia una expansión ordenada y creciente del mercado.

En cuanto a tipologías, los departamentos de dos dormitorios, con un promedio de 67 m², y los de tres dormitorios, de entre 75 y 77 m², son los de mayor rotación. Asimismo, se observa una tendencia creciente —similar a la de Lima— hacia la incorporación de áreas comunes y espacios compartidos en los proyectos.

“Si bien el mercado arequipeño aún se encuentra en un proceso de maduración, cada vez son más los desarrollos inmobiliarios que integran estas características, respondiendo a un consumidor más exigente y a un entorno urbano en transformación”, sostuvo Delgado.