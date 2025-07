Alonso Reaño, CEO de Zafira Inmobiliaria, recordó que la empresa ha entregado cuatro proyectos desde el inicio de sus operaciones, alcanzando así un crecimiento sostenido en su facturación. Entre 2023 y 2024, la compañía registró un incremento de ingresos cercano al 30 %, al pasar de US$ 16 millones a US$ 22.5 millones en ventas. Actualmente, con una cartera activa de proyectos, ha llegado a US$ 4.9 millones en ventas solo en el primer trimestre de 2025.

De cara al cierre del año, y con cuatro desarrollos en ejecución, la empresa estima alcanzar los US$ 40 millones en ventas, lo que representaría un crecimiento cercano al 100 % respecto al ejercicio anterior.

“Contamos actualmente con cuatro proyectos activos, todos ubicados en el distrito de San Isidro, los cuales serán entregados en 2026. En esta etapa, mantenemos un fuerte enfoque en lo que definimos como Lima Top. Si bien no desarrollamos producto premium en el sentido más estricto —no contamos, por ejemplo, con edificios frente al Golf de San Isidro—, hemos identificado un nicho estratégico en zonas periféricas de alta demanda, como el límite entre San Isidro y Magdalena”, indicó Reaño.

Alonso Reaño, CEO de Zafira Inmobiliaria. (Foto: Zafira).

Horizonte de desarrollo: dos proyectos por año y financiamiento

Zafira Inmobiliaria prevé incorporar dos nuevos proyectos inmobiliarios por año a su portafolio, como parte de una estrategia de crecimiento sostenido. Actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de levantamiento de capital por US$ 10 millones, con el objetivo de financiar cuatro nuevos proyectos: dos programados para fines de 2025 y otros dos para 2026

“Con esta expansión, la proyección a mediano plazo apunta a volver a duplicar ese volumen (de ventas) en los próximos dos a tres años, apalancada en los nuevos desarrollos“, indicó Reaño.

En ese horizonte, el enfoque seguirá siendo el mismo: edificios boutique en zonas estratégicas de Lima Top, orientados a un público aspiracional. “Zafira atiende a personas trabajadoras, provenientes de distritos como Magdalena, Jesús María o Lince, que buscan dar el salto hacia una zona de mayor valorización y proyección”, anotó.

En cuanto al esquema de financiamiento, la firma ha comenzado a diversificar sus fuentes de capital. Por un lado, continúan con el levantamiento de capital vía equity, donde los inversionistas se convierten en socios del proyecto, con posibilidad de obtener retornos atractivos, pero también asumiendo parte del riesgo si el desempeño no es el esperado.

“Por otro lado, estamos abriendo una nueva modalidad: la inversión mediante préstamos, con tasa fija y garantías claras, lo que nos permite atraer a un perfil de inversionista más conservador, al que antes no habíamos llegado”, agregó.

Zafira Inmobiliaria prevé lanzar dos nuevos proyectos inmobiliarios por año. (Foto: Zafira).

Diversificación hacia Lima Moderna

Aunque Zafira Inmobiliaria inició operaciones en San Isidro, Reaño adelantó que, dentro del desarrollo de proyectos futuros, la compañía planea una diversificación geográfica hacia Lima Moderna, manteniéndose siempre en zonas cercanas a Lima Top.

“Actualmente, el mayor interés se concentra en Magdalena, un distrito donde ya tenemos una presencia cercana. De nuestros cuatro proyectos actuales, al menos tres se ubican en zonas limítrofes con Magdalena, lo que nos ha permitido conectar de manera directa con ese público aspiracional”, explicó.

Sin embargo, Reaño fue enfático en señalar que esa expansión no implicará una diversificación en el tipo de producto. “Cuando se habla de diversificación, muchos lo asocian con torres de 30 pisos, departamentos muy pequeños o acabados económicos. Ese no es nuestro enfoque. Lo que buscamos es llevar el mismo producto que ya funciona —con un enfoque urbano y arquitectónico— hacia un nuevo público en Lima Moderna”, finalizó.