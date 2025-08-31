Actualmente, el 70% de los ingresos del complejo turístico Castlllo de Chancay proviene del parque temático, que recibe alrededor de 600,000 visitantes al año. (Foto: Castillo de Chancay).
Actualmente, el 70% de los ingresos del complejo turístico Castlllo de Chancay proviene del parque temático, que recibe alrededor de 600,000 visitantes al año. (Foto: Castillo de Chancay).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El Castillo de Chancay vive una etapa de expansión y diversificación que va más allá de su tradicional oferta turística. La empresa ejecuta un plan que combina nuevas inversiones, alianzas estratégicas y proyectos de largo plazo, en línea con la creciente demanda de visitantes y las oportunidades que abre el desarrollo económico en el norte chico de Lima. Con miras al futuro, la compañía busca consolidar su posicionamiento y abrirse camino en sectores complementarios a su negocio principal.

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay: las franquicias y negocios que se benefician con el terminal
Grupo Wong: así se expande con Mediterráneo, Don Buffet y una nueva marca
Wyndham Grand Costa del Sol en el Jorge Chávez ya en marcha blanca: ¿cuáles son sus tarifas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.