Marcus Dantus empezó en el mundo del emprendimiento vendiendo dominios de internet. Compró la web speedygonzales. com que luego devolvió a Warner. (Foto tomada de la página web de Crehana.com)
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Marcus Dantus, popularmente conocido como uno de los ‘tiburones’ de Shark Tank México —el programa en el que los emprendedores buscan capital— y actual referente del ecosistema startups en Latinoamérica, ha invertido hasta la fecha en más de 100 empresas de la región. Entre ellas figura una startup de software en Perú, según revela.

