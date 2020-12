El año 2020 va llegando a su fin y casi todos los sectores económicos en el Perú han vuelto a operar. Ese es el caso de los centros de esparcimiento, llamados también clubes, sean de playa o campo, que albergan miles de visitantes durante todo el año. Con la denominada nueva normalidad, los administradores de estos enormes espacios han tenido que tomar diversas medidas para volver a atender al público.

Ese también fue el caso del Touring Camp, el centro de esparcimiento privado perteneciente al Touring Club del Perú, que reinició operaciones en octubre, después de permanecer siete meses cerrado. Héctor Quintanilla, gerente de Negocios y Operaciones cuenta a Gestión.pe, cómo han ido desarrollando sus funciones los últimos días, así como los planes que tienen para el año 2021.

“Hemos venido reiniciando de forma gradual con deportes en pareja, principalmente tenis o frontón, que se practican de dos a cuatro personas, cuidando los protocolos de seguridad. En el camino hemos ido implementando más juegos recreativos como tenis de mesa, billar o fulbito de mano para que los asociados tengan más opciones para entretenerse”, expone.

El pasado 18 de diciembre, el club abrió la zona de parrillas para grupos familiares. Ellos deben realizar una reserva para utilizar esas instalaciones, con la finalidad de cuidar el aforo y evitar el incumplimiento de la distancia social dispuesta por el Gobierno. La zona de boungalows se ha ampliado, mientras que el uso recreativo de la piscina todavía es limitado.

“Teníamos una zona de camping, dada las condiciones actuales la hemos deshabilitado para aumentar espacio en la zona de parrillas a cinco metros de distancia, lo cual asegura un distanciamiento social entre familias”, menciona.

Este 30 diciembre, a puertas del Año Nuevo, el Touring Camp reabrirá sus 47 boungalows, los cuales podrán ser utilizados por sus socios previa inscripción. Luego pasarán por un sorteo para conocer si tendrán o no el beneficio durante estas fechas.

El aforo del club también se ha reducido a la mitad de personas. En condiciones regulares, el Touring Camp podía recibir a 3,180 personas, pero en las condiciones actuales se ha reducido a 1,590. Por tal motivo, se han limitado la cantidad de invitados que puede llevar un socio y el ingreso es previa reserva.

En los siete meses de paralización, el Touring Camp realizó cambios en sus instalaciones. Redistribuyó algunos lugares y renovó otros. “Hemos invertido mejoras para la piscina, áreas comunes, áreas verdes., los boungalows se han pintado. Todo esto con la finalidad de no solo tener un club seguro, sino más bonito para el asociado”, comenta Quintanilla. Añade que los deportes fueron también una prioridad, sobre todo aquellos que se juegan en pareja. Por tal motivo, mejoraron las canchas de tenis y la de fútbol la convirtieron en el llamado ‘fútbol net’.

En verano, el club abrirá su escuela deportiva para niños, en la cual se practicarán estos deportes incluida la natación, que sí está permitida. Con estas clases no solo buscarán acoger a los hijos de los socios, sino al público en general. Además, será una forma de generar ingresos. Quintanilla resalta que muchos de los socios que acudieron las últimas semanas al club fueron en búsqueda de hacer deporte. Pero confía que con la habilitación de zonas de parrillas y boungalows se congreguen más familias.

Al no poder abrir durante los meses de pandemia, el club realizó campañas a través de redes sociales con actividades para socios y sus hijos, quienes recibieron clases de cocina, practicaron yoga e hicieron ejercicios. Los pagos de mantenimiento no cesaron durante esos meses. Sin embargo, el ejecutivo menciona que se espera una caída de ingresos del 65% al cierre del 2020.

Planes 2021

Para el próximo año, la empresa tiene como objetivo recuperar sus niveles de suscripciones que tuvo en el 2019. Para ello, viene realizando todo tipo de campañas para atraer nuevos socios y fidelizar a los actuales.

“Nuestro club tiene grandes ventajas, una de las principales es la cercanía a Lima y otra es el precio, porque con ocho mil soles de cuota inicial ya puedes estar afiliado a un club de playa. Cada mes lanzamos campañas y promociones dirigidas para clientes nuevos o beneficiar a algún familiar de nuestros socios. En el 2021, buscamos incrementar el número de asociados”, afirma el representante.

El Touring Club todavía no tiene definido cuántos afiliados desea tener el 2021, pero viene trabajando promociones como exonerar el pago de mantenimiento durante un año, un plan de financiamiento de la cuota de ingreso, entre otros. También presentará un CRM les permitirá mejorar la medición de las necesidades de socios y personas que quieran afiliarse. Asimismo, vienen desarrollando mejoras en los espacios para hacerlo más atractivo.

“El objetivo principal es recuperar los ingresos y llegar a los niveles del 2019. Lamentablemente la incertidumbre de estos momentos no nos permite desarrollar estrategias de largo plazo. No sabemos cuándo podemos relanzar los eventos corporativos. Todavía no hay una fecha para saber cuándo se dará eso. Estamos enfocados en el incremento de socios”, concluye Quintanilla.