El nuevo presidente de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), Ignacio Mendoza, señaló a Gestión que algunos establecimientos ya superan el 90% de ocupabilidad, mientras que la llegada de turistas alcanzó en los primeros meses de 2025 el 80% de los niveles de 2019, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

"Las estadísticas de Mincetur muestran que el flujo de turistas a Perú, particularmente a Lima a través del aeropuerto Jorge Chávez, ya se encuentra en el 80% de lo registrado en 2019 durante enero y febrero“, explicó. No obstante, reconoció que el país aún no recupera completamente los niveles de ingreso de visitantes previos a la pandemia, lo que representa un desafío.

Desde el sector, la expectativa es alcanzar este año las cifras de llegada de turistas que se tenían antes de la crisis sanitaria. “Eso es lo que hemos conversado con los distintos actores de Mincetur y Promperú. La meta es lograr en 2025 la recuperación total del turismo”, indicó el presidente de la SHP.

En ese sentido, recordó que proyecciones del exministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, apuntaban a una normalización entre 2025 y 2026. No obstante, eventos internacionales como APEC y competencias deportivas realizadas en 2024 han impulsado la ocupación hotelera más allá del ritmo de crecimiento del turismo en general.

Un factor interesante en esta recuperación es el perfil del viajero. “ Es curioso, pero parece que el turista que está llegando ahora tiene mayor poder adquisitivo “, comentó. Mientras que antes se recurría en gran medida a hostales o alojamientos tipo backpacker, actualmente los visitantes optan más por hoteles de 4 y 5 estrellas, lo que ha contribuido a mejorar los niveles de ocupación en el sector.

Inversiones en marcha para 2025

A pesar de los retos que enfrenta el sector hotelero, Lima continúa siendo un destino atractivo para nuevos desarrollos. Ante ello, el presidente de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP) indicó que Miraflores será uno de los principales focos de las aperturas previstas para este año.

En particular, el Grupo Poma, a través de su división hotelera Real Hotels & Resorts, inaugurará el primer hotel Intercontinental de cinco estrellas y el primer hotel boutique Índigo en Perú. Ambos establecimientos estarán ubicados en el Malecón de Miraflores (Lima), junto al centro comercial Larcomar. “Es una de las mayores inversiones hoteleras de los últimos 10 años”, dijo.

La operación de ambos hoteles comenzará a mediados de 2025 , e incluso ya es posible reservar habitaciones en la página web de Intercontinental para junio. El hotel Intercontinental ofrecerá 320 habitaciones, mientras que el hotel Índigo contará con 76. En total, estos proyectos sumarán cerca de 400 nuevas habitaciones al distrito.

A ello se suma el hotel de cinco estrellas Nhow, de la cadena NH, que también abrirá sus puertas en Miraflores, en la avenida Pardo, con 243 habitaciones. “Este establecimiento ya está terminado y listo para iniciar operaciones en 2025”, agregó. Con estas tres nuevas incorporaciones, Miraflores sumará alrededor de 700 habitaciones adicionales a su oferta hotelera.

A estas inversiones se añade el nuevo hotel de la cadena Costal Sol by Wyndham, de cinco estrellas, que estará ubicado en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez (Callao), con una oferta de 249 habitaciones.

En relación con la inversión requerida para los desarrollos hoteleros en Miraflores, Mendoza sostuvo que, aunque no se disponen de cifras exactas, se estima que la inversión total supera los US$ 100 millones . “Por el tamaño de la construcción y el número de habitaciones, entre los tres proyectos la inversión debería estar por encima de esa cifra, probablemente entre US$ 100 millones y US$ 200 millones”, señaló.

A esta cifra se suma los casi US$ 40 millones que demandó el hotel Costa del Sol en la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez.

De cara al mediano plazo, el directivo manifestó que no se dispone de información sobre nuevos proyectos hoteleros en desarrollo. No obstante, remarcó que hay interés de marcas internacionales por invertir en el país y buscar socios locales.

Lo que frena la inversión hotelera

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sector hotelero en Lima, según Mendoza, es que hay una amplia cantidad de hoteles, más de lo que la demanda puede absorber. Al cierre de 2023, Lima contaba con 131 hoteles de 5 estrellas, que sumaban 6,961 habitaciones; 40 hoteles de 4 estrellas con 4,341 habitaciones; y 23 de 3 estrellas, que agregaban 4,266 habitaciones.

A pesar de esto, entre 2019 y 2025 se han inaugurado aproximadamente 11 nuevos hoteles, aunque la llegada de turistas aún no ha alcanzado los niveles de 2019, lo que ha impactado negativamente en el negocio.

“El alto costo de los terrenos en Lima y la escasez de espacios adecuados para nuevas construcciones han frenado el desarrollo de nuevos proyectos”, aseveró. Sin embargo, para el directivo de la SHP el interés por crecer en el mercado hotelero peruano sigue vigente, tanto en Lima como en otras regiones del país.