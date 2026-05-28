Hace unos días estuvieron en mi oficina Vasco y Melanie. Él tiene 34 años y ella, 32. Ambos son profesionales con capacidad de ahorro. Vinieron con su bebita, Antonia, de 20 días de nacida. Siempre es una alegría ver a una linda bebé y a una pareja joven, responsable y simpática. Ahora que tienen a su primer hijo, ellos querían saber cuál es la mejor alternativa de ahorro para la bebé.

Los felices padres quieren aportar dinero todos los años a una cuenta a nombre de su hija para que, por ejemplo, cuando ella tenga 17 años, ese fondo haya crecido y ellos no tengan que preocuparse por el alto costo de una buena universidad. En educación no se debe escatimar. Vasco y Melanie lo saben. Tener educación es lo mejor para padres e hijos.

La tecnología, el cobre y el oro son lugares donde invertir a largo plazo. (Foto: Andina/ Referencial)

Les expliqué la relación entre retorno esperado y riesgo, así como las diferentes alternativas que existen en el mercado. Por tanto, como el objetivo es que su capital crezca lenta pero sostenidamente a través del tiempo, decidieron, sabiamente, invertir en fondos de acciones de las empresas más grandes del mundo. Estos fondos se llaman exchange traded funds (ETF). Los ETF son fondos de inversión que cotizan en bolsa y que tienen como activos subyacentes canastas de acciones con ciertas características.

El SPY y el VOO son dos ETF que tienen como activo subyacente una canasta de acciones que replica el índice Standard & Poor’s 500. En este índice están incluidas las acciones de las 500 empresas más importantes del mundo financiero por liquidez y capitalización bursátil. Al invertir US$ 10,000 en el SPY, por ejemplo, uno estaría comprando participaciones indirectas en 500 empresas, entre las que destacan NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, entre otras. El SPY es un fondo administrado por State Street Global Advisors y el VOO por Vanguard. Ambas empresas administran billones de dólares en activos, una escala que hace que nuestras AFP sean empresas minúsculas.

Como el activo subyacente del ETF es una canasta de acciones que replica el S&P 500, el riesgo de la inversión es que algo malo pase con estas 500 empresas mencionadas. El tracking error entre la variación porcentual de estos fondos con la variación porcentual del índice es menor al 0.5%. Por tanto, el inversionista tiene confianza de que su inversión en estos ETF siempre replicará la canasta de acciones en el S&P 500. Si algunas empresas pierden relevancia perderán peso en el índice y si otras ganan importancia entrarán al índice. Por ejemplo, SpaceX, que pronto hará una oferta pública primaria y que probablemente sea una de las cinco empresas más grandes del mundo, ingresará al índice y por tanto los administradores de los ETF mencionados, tendrán que comprar esas acciones y vender otras para siempre replicar en su ETF la canasta de acciones del índice.

Vasco y Melanie la tienen clara. Todos los años realizarán aportes a la cuenta de su hija en su casa de bolsa favorita. Al comprar estos fondos están invirtiendo en instrumentos financieros que tienen buenos fundamentos y de manera diversificada para obtener retornos atractivos en el largo plazo. Los responsables padres deberán tolerar la volatilidad en los precios de las acciones, “aguantar como los machos” (e incluso comprar más si bajase mucho el mercado), y beneficiarse del interés compuesto que hará crecer el valor de sus activos de manera sostenida en el tiempo. Warren Buffett señala que la inversión en acciones que cotizan en las bolsas de valores es un ejemplo de cómo se transfiere riqueza del impaciente al paciente.

El riesgo del fondo de Antonia es que el precio de las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos (prácticamente del mundo) baje sostenidamente en los próximos 17 años. ¿Puede pasar? Sí. ¿Es probable? Poco probable. En los últimos 50 años el S&P 500 ha rendido 12% promedio anual (algunos años más 30%, algunos -30%) porque las utilidades netas de las empresas del mundo han ido para arriba a medida que la economía global crece. Una familia que aportó US$ 10,000 por año durante los últimos 17 años y compró SPY, al 12% anual promedio, tiene hoy US$ 489,000. Rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro, pero es un parámetro de referencia importante para saber qué esperar.

Vasco y Mel apuestan que el mundo seguirá para arriba. Saben que la inteligencia artificial es una realidad, que se viene la robótica, el almacenamiento de data en el espacio, del crecimiento imparable del e-commerce, entre otros fenómenos. La tecnología, el cobre y el oro son lugares donde invertir a largo plazo.

Me dio gusto ver a estos jóvenes padres responsables, entusiastas, con sueños, arribar con su bebita a nuestra humilde, pero pujante casa de bolsa, para planificar el futuro de su familia. En 17 años espero poder ver a Antonia decidiendo dónde quiere estudiar, sin preocuparse del costo, gracias a la sabia decisión de sus padres. Larga y sabia vida para Antonia y para sus felices padres.

Alberto Arispe es gerente general de Kallpa Securities SAB.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.