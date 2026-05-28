El Consejo de Ministros aprobó prorrogar el estado de emergencia por 60 días adicionales en 41 distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, regiones afectadas por lluvias intensas.

Esta medida tiene como objetivo terminar las tareas de limpieza de ríos y asegurar que los sectores Salud, Educación y Vivienda sigan brindando soporte y soluciones a los damnificados por estos fenómenos.

Los Gobiernos Regionales, en conjunto con los gobiernos locales involucrados, continuarán ejecutando medidas y acciones de excepción de manera inmediata para reducir el riesgo existente, así como para responder y rehabilitar las zonas afectadas.

Estas intervenciones se realizarán con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y con la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, entre otros.

Estado de emergencia en Zarumilla

En esa misma línea, también se aprobó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, incluyendo a la provincia de Tumbes por un periodo de 60 días.

“Con esta decisión, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, intensificará la lucha contra la extorsión, el sicariato y el robo agravado en estas provincias tumbesinas”, informa la Presidencia del Consejo de Ministros.

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Cabe precisar que, como parte de esta nueva disposición, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) para garantizar patrullajes constantes en zonas estratégicas.