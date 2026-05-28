Gobierno prorroga estado de emergencia en 41 distritos afectados por lluvias. Foto: El Peruano
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Redacción Gestión
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de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, regiones afectadas por lluvias intensas.

Esta medida tiene como objetivo

Los Gobiernos Regionales, en conjunto con los gobiernos locales involucrados,

Estas intervenciones se realizarán con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y con la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, entre otros.

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Estado de emergencia en Zarumilla

En esa misma línea, también se aprobó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, incluyendo a la provincia de Tumbes por un periodo de 60 días.

“Con esta decisión, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, intensificará la lucha contra la extorsión, el sicariato y el robo agravado en estas provincias tumbesinas”, informa la Presidencia del Consejo de Ministros.

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Cabe precisar que, como parte de esta nueva disposición, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) para garantizar patrullajes constantes en zonas estratégicas.

Los Gobiernos Regionales continuarán ejecutando medidas y acciones de excepción de manera inmediata y necesaria para reducir el riesgo existente ante las lluvias. Foto: Agencia Andina
Los Gobiernos Regionales continuarán ejecutando medidas y acciones de excepción de manera inmediata y necesaria para reducir el riesgo existente ante las lluvias. Foto: Agencia Andina

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