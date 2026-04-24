El Ejecutivo dispuso la prórroga del estado de emergencia en distritos de 14 departamentos y en el distrito de Independencia, en Áncash, por un plazo de 60 días, a fin de continuar con acciones de respuesta ante lluvias intensas y contaminación hídrica, según normas publicadas hoy en el Diario Oficial El Peruano.

Estado de emergencia en 14 departamentos

Mediante el Decreto Supremo N° 059-2026-PCM, se extendió el estado de emergencia en diversos distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

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La medida regirá por 60 días calendario desde el 26 de abril del 2026 y responde al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, con el objetivo de reducir riesgos y continuar las acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Además, se dispone que los gobiernos regionales y locales involucrados ejecutarán las intervenciones con coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y participación de diversos sectores, entre ellos Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Defensa.

Estas acciones deberán estar directamente vinculadas al evento climático y podrán ajustarse según la evolución de las condiciones.

Estado de emergencia en Áncash

En paralelo, a través del Decreto Supremo N° 060-2026-PCM, se prorrogó el estado de emergencia en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz (Áncash), por riesgo de contaminación hídrica.

La disposición también tendrá vigencia por 60 días calendario desde el 27 de abril del 2026, con el fin de continuar medidas urgentes para la reducción del riesgo y la atención de la población afectada.

En este caso, las acciones estarán a cargo del Gobierno Regional de Áncash y la municipalidad distrital, también bajo la supervisión del Indeci y con apoyo de sectores como Vivienda, Defensa e Interior.

De esta manera, ambas normas precisan que la ejecución de las acciones se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.