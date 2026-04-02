Intensas lluvias. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario

La medida fue oficializada mediante el y entrará en vigencia el 6 de abril de 2026, en continuidad del Estado de Emergencia declarado previamente.

La prórroga comprende distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, zonas que presentan muy alto riesgo ante las lluvias.

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De acuerdo con el dispositivo, la medida permitirá continuar con la ejecución de acciones inmediatas y necesarias de reducción del riesgo, así como labores de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

En ese marco, los gobiernos regionales y locales, con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), seguirán implementando acciones como limpieza y descolmatación de ríos, apoyo con maquinaria pesada y entrega de insumos agrícolas.

Asimismo, participarán diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario, Vivienda, Transportes, Defensa, Interior, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social, para atender la emergencia de manera articulada.

La decisión se sustenta en informes técnicos del Indeci y entidades especializadas como el Senamhi, que advierten la persistencia de condiciones climáticas adversas y la necesidad de continuar las intervenciones.

Finalmente, el decreto precisa que las acciones se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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