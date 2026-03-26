En marzo, el sector turístico se enfrentó a los fenómenos climáticos en medio de la vulnerable infraestructura en el país. (Imagen: Andina)
En marzo, el sector turístico se enfrentó a los fenómenos climáticos en medio de la vulnerable infraestructura en el país. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque en los primeros dos meses del año el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur) reportó un aumento de más de 4% en el flujo de turistas internacionales hacia el Perú, en las últimas semanas se venía observando un frágil panorama para el turismo interno al intensificarse de la emergencia por lluvias.

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