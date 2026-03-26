El balance del primer trimestre muestra un desempeño mixto. Luego de resultados positivos en enero y febrero, las primeras semanas de marzo mostraron un retroceso en el turismo interno debido a los huaicos que dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y las vías de acceso en el país, precisó Tito Alegría, presidente de Proturismo.

“La situación climatológica ha golpeado tremendamente el turismo. Venimos de casi tres semanas de tener una situación crítica en el norte (…) Hace algunas semanas hubieron cancelaciones en un 90% (de paquetes turísticos) debido al desborde de ríos”, comentó a Gestión.

El impacto climático ha sido desigual. Las regiones del norte como Piura y Tumbes , particularmente en destinos como Máncora y Los Órganos, concentraron la mayor afectación .

Pero el efecto no solo se vio en el norte, pues en la sierra, los bloqueos recurrentes en la Carretera Central continúan limitando el turismo de corta estancia hacia regiones como Junín y Pasco.

“Hemos registrado que, ante alertas climáticas, las tasas de cancelación han rozado hasta el 70% en destinos específicos con riesgo de corte de vías”, sostuvo.

A este problema se suma un cambio en el comportamiento del viajero que ahora tiene una mayor tendencia a realizar reservas de último minuto, anadió Alegría. Esto, explicó, genera un alto costo de oportunidad para la cadena de valor que incluye a hoteles, restaurantes y guías, especialmente para los micro y pequeños empresarios que se quedan sin flujo de caja .

Por ahora, Proturismo apuntó que lo más rescatable de este primer trimestre ha sido la recuperación en la generación de divisas. Pese a que se está recibiendo menos viajeros que en 2019, en estos meses el turista internacional viene mostrando un gasto promedio mayor, es decir, se están generando más divisas a favor del país.

¿Hay expectativas para Semana Santa?

Un reciente reporte del Mincetur proyecta que los próximos feriados por Semana Santa podrían generar un flujo de 1.9 millones de visitantes. Si bien gremio coincide con esta expectativa, advierte la necesidad de mayores acciones por parte del Estado.

Pese a los problemas climáticos presentados, el representante de Proturismo indicó que actualmente se observa una “cautelosa recuperación”. Por ahora, las reservas en el norte para Semana Santa están en un 60% de su capacidad.

“​Creemos que esta Semana Santa debe movilizar cerca de 1.9 millones de visitantes a nivel nacional, una cifra muy similar a la del año 2025 que fue histórica y donde el impacto económico superó los US$ 220 millones. ​El verdadero reto para este año no es necesariamente multiplicar esa cifra de forma irreal, sino sostenerla frente a la adversidad climática ”, señaló.

Para ello, indicó Alegría, se necesita promover la redistribución del flujo de viajeros. Teniendo en cuenta las complicaciones que se han visto en el norte, sugiere a los viajeros optar por destinos en el sur, destacando a Ica, Arequipa, Ayacucho.

Entre esos destinos, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo estima que Ica recibiría hasta 150,000 turistas durante el feriado largo, mientras que Arequipa tendría más de 40,000 visitantes entre turistas nacionales y extranjeros.

Proturismo resalta la necesidad de un comité de crisis de coordinación con los gobernadores regionales, alcaldes, Mincetur y actores del Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para atender emergencias climáticas que afecten al turismo.

Un reciente reporte del Mincetur proyecta que los próximos feriados por Semana Santa podrían generar un flujo de 1.9 millones de visitantes. (Imagen: Andina)

En el caso de las casas de playa del norte, las expectativas muestran una considerable recuperación tras las cancelaciones reportadas en Máncora y Los Órganos. El presidente de Gestor Playas del Norte, Aldo Durán, señala que el flujo turístico se ha reactivado con fuerza en la última semana.

“Estamos con bastante movimiento para Semana Santa. Prácticamente todas las casas de alquiler están ahorita ya copadas y los hoteles también ya están con sus reservas al máximo”, comentó.

Durán reconoce que el golpe inicial fue significativo, sobre todo por factores externos a la operación turística como problemas en la conectividad, principalmente a la salida norte de Máncora por una obra inconclusa de Provías Nacional que se complicó con la lluvia, pero que ya fue solucionada.

Ahora, con las playas operativas, Durán resaltó que no hay casas disponibles principalmente en primera fila, por lo que estimó que el nivel de ocupación podría estar alrededor del 70%.

En ese contexto, destacó el peso de la demanda de corto plazo principalmente de mercados como Trujillo, Chiclayo, Lima.

“Son reservas de último momento, sobre todo en la última semana, donde hemos tenido esta ola de solicitudes que han generado la ocupabilidad”, añadió.

Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco y representante de Casa Andina, coincidió en que las regiones ya muestran señales de recuperación tras las lluvias, por lo que ahora tendríamos que preocuparnos si es que el Fenómeno de El Niño efectivamente continúa hacia diciembre de este año. Sin embargo, la emergencia climática no es el único problema que tiene en alerta al turismo.

El panorama es preocupante en Cusco, uno de los destinos principales del país y tradicional durante Semana Santa. El problema precisó, no está relacionado con el clima, sino con factores estructurales vinculados a la gestión de Machu Picchu.

En meses previos -como enero y febrero-, que son considerados temporada baja para la región, se advertían resultados un poco más conservadores que los vistos el año pasado. Esto no ha mejorado de cara a Semana Santa.

“ No hay crecimiento con respecto al año pasado, inclusive hay un poco de decrecimiento. Hablar de ocupaciones es difícil. Para lo que normalmente es costumbre en Semana Santa, está bastante más bajo . Se ha transmitido que hay problemas de entradas, de buses, y eso está haciendo que los turistas no nos estén escogiendo”, sostuvo.

Está situación, indicó, se evidencia más en los resultados de llegada de turistas extranjeros, es decir, de turismo receptivo. De continuar bajo ese camino, advirtió que el turismo podría no alcanzar un crecimiento significativo durante este año, lo que dejaría al Perú aún muy lejos de alcanzar las cifras prepandemia.